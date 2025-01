Legacy of Kain Soul Reaver 1 & 2 Remastered: Erstes Update steht bereit und nimmt zahlreiche Verbesserungen vor – Changelog

Für „Legacy of Kain Soul Reaver 1 & 2 Remastered“ steht ab sofort das erste Update zum Download bereit. Welche Fehlerkorrekturen und Verbesserungen der Patch an den beiden neu aufgelegten Klassikern vornimmt, verrät der mitgelieferte Changelog.

Im Dezember des vergangenen Jahres kehrte mit „Legacy of Kain Soul Reaver 1 & 2 Remastered“ ein wahrer Klassiker zurück, der Vampir Raziel und seine beiden Abenteuer in technisch sowie inhaltlich aufpolierter Form auf die aktuellen Konsolen brachte.

Nun haben die Verantwortlichen von Aspyr Media auch ein erstes Update für „Legacy of Kain Soul Reaver 1 & 2 Remastered“ veröffentlicht, das ab sofort zum Download bereitsteht und zahlreiche Korrekturen und Verbesserungen vornimmt. Der Changelog gewährt einen Überblick über die Inhalte der Aktualisierung.

Changelog zu Patch 1 für Legacy of Kain Soul Reaver 1 & 2 Remastered:

Dem Underworld-Tutorial in SR1 wurde eine zusätzliche Eingabeaufforderung für den Zugriff auf das Glyph-Menü hinzugefügt.

Es wurde ein Schalter hinzugefügt, um den Tag-/Nachtzyklus zu aktivieren/deaktivieren.

Die Glocke in der zum Schweigen gebrachten Kathedrale wird nicht mehr abgeschnitten, nachdem sie getroffen wurde.

Ein gelegentliches Absturzproblem wurde behoben, das auftrat, wenn Raziel von einem Flammenwerferjäger getötet wurde.

Ein Problem wurde behoben, das zum Verschwinden der Umgebung führte.

Der Erfolg „Great Old One" in SR1 wurde behoben.

Die nach hinten gerichtete Hand in SR1 für den Vampirjäger wurde behoben.

[ SR2] Ein Problem wurde behoben, bei dem Raziel nach dem Überspringen einer Zwischensequenz gelegentlich in einem Raum mit einem Moebius in T-Pose stecken bleiben konnte.

Auf den Air Forge-Mumien sind keine schwarzen Würfel mehr vorhanden.

Beim Durchspielen der Oracle Caves bleiben Würfel nicht mehr ineinander stecken.

Die Anzeige wird auf PC Steam und Steam Deck nicht mehr horizontal gequetscht, um auf den Bildschirm zu passen, anstatt die Seiten abzuschneiden, wenn das Seitenverhältnis schmaler als 16:9 ist.

Nach dem Trennen des Controllers öffnet das Spiel in beiden Titeln automatisch das Pausenmenü.

Beim Aufrufen und Verlassen der Visionen im Chronoplast ist jetzt ein visueller Effekt vorhanden.

Die Trophäe/Erfolg „Split" wird nicht mehr fortgesetzt, wenn ein Sorcerer Thrall getötet wird.

Richtungseingaben können jetzt den Pfeiltasten zugewiesen werden.

Richtungseingaben können jetzt den Pfeiltasten zugewiesen werden. Sie können jetzt beim Ansehen der Bonusmaterialfilme die Pause-Taste drücken.

Bei bestimmten Tutorial-Eingabeaufforderungen wird in anderen Sprachen als Englisch nicht länger die falsche Schaltflächenaufforderung angezeigt.

Somit enthält das erste Update für „Legacy of Kain Soul Reaver 1 & 2 Remastered“ nicht nur wichtige Fehlerbehebungen, sondern nimmt auch einige Verbesserungen vor, die für eine erhöhte Spielqualität sorgen. Erhältlich ist der Patch für alle Versionen und somit auf der PS5, PS4, Xbox Series X/S, Switch und dem PC.

In Zukunft werden außerdem noch weitere Updates folgen, wie Aspyr Media bereits bestätigt hat. Das betrifft auch die Namen der Spieler, die das Remake via Kickstarter finanziell unterstützt haben. Diese sollen mit dem Tag-60-Patch hinzugefügt werden, die voraussichtlich Ende März 2025 erscheinen wird.

Physische Collector’s Edition noch erhältlich

„Legacy of Kain Soul Reaver 1 & 2 Remastered“ wurde 10. Dezember 2024 veröffentlicht und ist unter anderem im PS Store erhältlich, wo aktuell 29,99 Euro fällig werden. Allerdings gab es auch einen Release in physischer Form – wenn auch nur in limitierter Auflage. So sorgte das Unternehmen Limited Run Games für eine Disk-Version der Neuauflage, die sowohl als Standardfassung und auch als Collector’s Edition angeboten wurde.

Aufgrund des großen Interesses war die herkömmliche Variante bereits binnen kürzester Zeit ausverkauft. Ob noch weitere Exemplare nachgereicht werden, ist nicht bekannt. Allerdings lässt sich nach wie vor die 149,99 US-Dollar teure Collector’s Edition vorbestellen, die neben dem Spiel auch jede Menge Extras und Sammlergegenstände bietet. Interessierte Spieler werden auf der offiziellen Webseite von Limited Run Games fündig.

