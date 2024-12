Legacy of Kain Soul Reaver 1 & 2 Remastered: Lost-Levels und weiterer Bonus-Content vorgestellt

Legacy of Kain Soul Reaver 1 & 2 Remastered:

Kurz vor dem Release von "Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered" stellten die Entwickler von Aspyr Media weitere Neuerungen vor, die im Rahmen der Neuauflagen auf die Spieler warten. Darunter ein Musik-Player oder die Lost Levels.

In wenigen Tagen kehren die gefeierten Abenteuer von Raziel mit „Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered“ auf den PC und die Konsolen zurück.

Wie die Entwickler von Aspyr Media in den letzten Wochen bestätigten, dürfen sich die Spieler nicht nur auf grafische Verbesserungen freuen. Auch optionale Neuerungen wie eine übersichtliche Karte der Spielwelt oder ein Tracker, der euren Fortschritt beim Sammeln der Power-Ups festhält, sind mit von der Partie.

Dabei wird es jedoch nicht bleiben. Stattdessen stellte uns der offizielle PlayStation Blog kurz vor dem Release weitere Neuerungen vor, die in „Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered“ auf die Spieler warten.

Erkundet die Soul Reaver Lost Levels

Den Anfang machten die „Soul Reaver Lost Levels“. Bei diesen haben wir es mit Arealen und Abschnitten zu tun, die seinerzeit nicht den Weg in die beiden Spiels fanden. Laut der offiziellen Beschreibung dürfen die Spieler in den Lost Levels neue Gebiete erkunden und einen Blick auf eine alternative Version von „Soul Reaver“ werfen.

Zu den vier Lost Levels gehören „Undercity“, „Smokestack“, „Rückzug“ und die „Schmiede“. Da die Arbeiten an den besagten Levels nie abgeschlossen wurden, kann es vorkommen, dass ihr auf fehlende Texturen oder andere nicht fertiggestellte Inhalte stoßt.

„Jeder Bereich bietet einen Einblick in alternative Visionen des ursprünglichen Soul Reaver. Ihr könnt die Lost Levels als Raziel erkunden, obwohl ihr möglicherweise fehlende Texturen oder Bereiche findet, die sich im Aufbau befinden. Stellt euch die Lost Levels als interaktives Museum vor, als zugängliche Kopie historischer Artefakte, die in ihrem ursprünglichen Zustand erhalten sind“, so die Entwickler.

Eine ausführliche Beschreibung der vier Lost Levels findet ihr auf dem offiziellen PlayStation Blog.

Ein Musik-Player, eine Galerie und mehr

Neben den Lost Levels bieten die Remaster von Raziels Abenteuern weitere Neurungen. Darunter den Lore Reader. Hier können die Spieler in die „Lore von Nosgoth“ eintauchen, in der brandneue Karten mit poetischen Beschreibungen von Orten und Ereignissen geschmückt sind.

„Diese Karten wurden in Zusammenarbeit mit den Anführern des Legacy of Kain-Fandoms, wichtigen Mitgliedern der Community und Künstlern von Crystal Dynamics erstellt und bieten eine integrierte Perspektive auf die vertrauten, aber bisher unzusammenhängenden Landschaften von Nosgoth“, heißt es zu dem Feature weiter.

Während in den Galerien hochauflösende Artworks und die überarbeiteten Zwischensequenzen zur Ansicht bereit stehen, fassen die „Dark Chronicles“ die Geschichte der beiden „Soul Reaver“-Titel zusammen. Hinzukommt der Musik-Player, der es den Spielern ermöglicht, ihren favorisierten Stücken des Soundtracks zu lauschen.

„Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered“ erscheint am 10. Dezember 2024 unter anderem für die PS4 und die PS5.

