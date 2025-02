Marvel’s Spider-Man 2: Mehr Schaden als Nutzen? Spieler fordern Einstellung der PC-Initiative

Seit der Veröffentlichung von „Marvel’s Spider-Man 2“ für den PC mehren sich Beschwerden über den technischen Zustand des Spiels. Auch die Zugriffe auf den Port lassen darauf schließen, dass das Interesse nachlässt.

Am ersten Wochenende nach dem Release erreichte „Marvel’s Spider-Man 2“ auf Steam lediglich eine Spitzenzahl von knapp über 28.000 gleichzeitigen Spielern – weniger als die Hälfte der 66.000 Spieler, die das Originalspiel zum Start verbuchen konnte.

Im Vergleich dazu schnitten auch frühere PC-Veröffentlichungen von Sony, wie „Ghost of Tsushima“ (77.154) oder „God of War“ (73.529), deutlich besser ab.

Sonys PC-Strategie in der Kritik

Die Spielerzahlen und zahlreichen negativen Steam-Rezensionen zu „Marvel’s Spider-Man 2“ werfen Fragen zur Strategie von Sony auf. Der Konzern setzt zunehmend auf PC-Ports, um eine breitere Zielgruppe zu erreichen.

Doch in letzter Zeit gelingt es nur noch selten, an den Erfolg der ursprünglichen PC-Ports anzuknüpfen. Bereits „Horizon Forbidden West“ (40.462) und „God of War: Ragnarök“ (35.615) hatten Schwierigkeiten, mit ihren Vorgängern auf Steam mitzuhalten.

Auch im Kommentarbereich des PlayStation-Blogs machen Fans ihrem Ärger Luft. Einige befürchten, dass die zunehmende Veröffentlichung von PC-Versionen den Wert der PS5 als exklusive Plattform schmälert.

Ein Leser schrieb: “Das ist ein riesiges Problem für Sony, aber sie verstehen es nicht. Ich hoffe, die PlayStation-Chefs sehen meinen Kommentar. Exklusive Spiele waren das Hauptmerkmal der PlayStation. Wie bei Nintendo. Indem Sony sie aufgegeben hat, hat es die Konsole einfach in einen PC ohne Einstellungen verwandelt, mit etwas unterdurchschnittlicher Grafik und weniger Spielen.“

Weiter erklärte er, dass einer seiner Freunde eigentlich ein PC-Spieler ist, jedoch eine PlayStation kaufen wollte: „Aber nach der Veröffentlichung der Exklusiven auf dem PC hat er seine Meinung geändert.”

Ein weiterer: „Von völlig exklusiv über sehr späte Ports bis hin zu einer Lücke von zwei Jahren und jetzt einer winzigen Lücke von einem Jahr. Bald Day-and-Date. Zumindest macht Sony mir die Entscheidung, ob ich ihre nächste Konsole kaufe oder nicht, sehr leicht.“

An anderer Stelle wurde gar die „Einstellung der PC-Initiative“ gefordert, da die Zahlen zunehmend ein mangelndes Interesse seitens der PC-Spieler und die Verbreitung von Raubkopien zeigen würden.

Sony argumentierte in der Vergangenheit, dass die zusätzlichen Verkäufe auf dem PC notwendig seien, um die hohen Entwicklungskosten der Spiele auszugleichen. Diese schossen in den vergangenen Jahren dramatisch in die Höhe und sorgten auch bei Microsoft für eine Neuausrichtung.

Ehemalige Xbox-Exklusivspiele erscheinen zunehmend für ehemalige Konkurrenzplattformen:

Technische Probleme sorgen für negative Bewertungen

Auch wenn „Marvel’s Spider-Man 2“ nicht an die PC-Erfolge des Vorgängers heranreicht, ist es auf Steam kein kolossaler Flop. In den Verkaufscharts ist das Spidey-Adventure in den Top 20, wenn auch am untersten Ende. Und auch zum jetzigen Zeitpunkt sind rund 12.000 Spieler gleichzeitig in der Steam-Version unterwegs.

Ein wesentlicher Kritikpunkt liegt bei den technischen Problemen, mit denen die PC-Version von „Marvel’s Spider-Man 2“ zu kämpfen hat. Spieler berichten von Framerate-Einbrüchen, Darstellungsfehlern und wiederholten Abstürzen.

Mehr dazu im nachfolgenden Artikel:

Sony wiederum hält weiter an der PC-Strategie fest und hört durchaus auf die Wünsche der Kunden. Der Konzern kündigte an, dass die umstrittene PSN-Anmeldung für Einzelspieler-Spiele künftig optional sein werde. Gleichzeitig sollen Spieler, die ihre Konten verknüpfen, kostenlose Inhalte erhalten.

