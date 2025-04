Xbox Games Showcase 2025: Microsoft kündigt großes Event und The Outer Worlds 2 Direct an – Termin & Uhrzeit

Microsoft hat das diesjährige Xbox Games Showcase angekündigt, das erneut im Rahmen des Summer Game Fest stattfindet und Einblicke in kommende First- und Third-Party-Titel bieten wird. Direkt im Anschluss ist eine detaillierte Direct-Präsentation zu Obsidians „The Outer Worlds 2“ geplant.

Das große Xbox Games Showcase wird auch in diesem Jahr zurückkehren und im Rahmen des Summer Game Fest 2025 stattfinden. Das hat Microsoft jetzt offiziell bekannt gegeben und im Zuge der Ankündigung auch gleich den Termin und die Uhrzeit verraten. Außerdem plant der Xbox-Hersteller erneut mit einer Doppelveranstaltung.

Nachdem das Showcase 2023 im Anschluss eine Direct-Präsentation zu Bethesdas Sci-Fi-Rollenspiel „Starfield“ bot und im letzten Jahr eine Direct zu „Call of Duty: Black Ops 6“ folgte, steht dieses Mal „The Outer Worlds 2“ von Entwickler Obsidian Entertainment im Mittelpunkt.

Microsoft lädt im Juni zum großen Xbox Games Showcase

Wie Microsoft auf der offiziellen Xbox-Webseite bestätigt hat, findet das diesjährige Xbox Games Showcase am Sonntag, dem 8. Juni 2025 um 19 Uhr unserer Zeit statt – dieses Mal allerdings ausschließlich digital. Zuschauer können sich auf jede Menge Spieleankündigungen von Microsofts First-Party-Studios und von Third-Party-Partnern freuen. Aufgrund der neuen Multiplattform-Strategie dürfte das Event auch für PS5-Besitzer interessant sein.

Unmittelbar nach dem Xbox Showcase folgt die „The Outer Worlds 2“-Direct mit detaillierten Gameplay-Einblicken in das kommende Sci-Fi-Rollenspiel sowie exklusiven Eindrücken von Entwickler Obsidian Entertainment. Das Doppel-Event kann wie gewohnt per Livestream auf YouTube oder Twitch verfolgt werden, wobei Microsoft den Stream in über 40 Sprachen, inklusive Gebärdensprache, anbieten wird.

Weiterhin betont der Xbox-Hersteller, dass das diesjährige Showcase lediglich den Auftakt für eine ganze Woche voller Berichterstattung und Neuigkeiten auf den Xbox-Kanälen darstellt. Spieler können sich demnach auf zusätzliche, exklusive Updates und detaillierte Einblicke in viele der auf dem Showcase gezeigten Spiele freuen.

Summer Game Fest hält weitere Ankündigungen bereit

Parallel zu den Xbox-Events findet vom 6. bis 9. Juni in Los Angeles das diesjährige Summer Game Fest unter der Leitung von Geoff Keighley statt. Wie gewohnt erwartet die Zuschauer eine Vielzahl an Events mit zahlreichen Ankündigungen, Präsentationen und Diskussionsrunden. Das Highlight wird erneut die zweistündige Hauptpräsentation sein, die am 6. Juni 2025 um 23 Uhr deutscher Zeit beginnt.

Das Hauptevent des Summer Game Fest wird von Geoff Keighley moderiert und weltweit live auf zahlreichen Plattformen wie YouTube, Twitch und TikTok übertragen. Im direkten Anschluss folgt die Live-Show „Day of the Devs: Summer Game Fest Edition“, die die neuesten Indie-Titel in den Mittelpunkt stellt. Vor Ort in Los Angeles finden zudem die „Summer Game Fest: Play Days“ statt, bei denen ausgewählte Medienvertreter kommende Spiele von über 40 Top-Publishern der Branche anspielen können.

