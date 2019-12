Call of Duty Modern Warfare: Neue Inhalte für Season 1 ab heute plus Geschenk, Double-Weapon-XP und mehr

Nachdem Activision und Infinity Ward in „Call of Duty: Modern Warfare“ kürzlich die ersten Inhalte der Staffel 1 an den Start brachten, folgen am heutigen 18. Dezember 2019 weitere Neuerungen.

Euch erwarten Neuauflagen klassischer Maps, darunter Vacant und Shipment. Zudem könnt ihr euch durch den Multiplayer-Spielmodus „Aufgeputscht“ kämpfen und völlig neue Spezialeinheit-Missionen erkunden. Loggt ihr euch im Shooter ein, dürft ihr außerdem einen kleinen Bonus in Anspruch nehmen.

Die Content-Aktualisierung umfasst wie erwähnt den Modus „Aufgeputscht“. Dabei handelt es sich um eine Deathmatch-Variante, in der ein Rennen um Kills erfolgt. Außerdem könnt ihr die Missionen „Operation Strong Box“, „Classic Special Ops Disinform“ und „Classic Special Ops Bomb Squad“ ausprobieren.

Operator-Bundle erhältlich

Der neue Operator Nikto ist wiederum Bestandteil eines Operator-Bundles, das den Charakter zusammen mit einer Uhr, Waffenentwürfen und Anpassungsgegenständen enthält. Auf der Docks-Karte wird ebenfalls ein Reskin mit dem Thema „Over Winter“ präsentiert.

Solltet ihr euch ab dem heutigen 18. Dezember 2019 in „Call of Duty: Modern Warfare“ anmelden, erhaltet ihr im Bereich „Just For You“ des Shops ein kostenloses Geschenkpaket. Und vom 20. Dezember um 19:00 Uhr bis zum 23. Dezember um 19:00 Uhr könnt ihr im Shooter doppelte Waffen-EP absahnen.

Nachfolgend seht ihr einen Trailer zum heutigen Content-Update:

Für den Rest der Saison sind weitere Inhalte geplant. Dabei handelt es sich um einen Teil des Live-Plans von Infinity Ward, nachdem vor der Veröffentlichung von „Call of Duty: Modern Warfare“ angekündigt wurde, dass keine Kartenpakete mehr verwendet werden. Die Entwickler möchten damit eine Fragmentierung der Spielerbasis entgehen.

Die einzelnen Seasons von „Call of Duty: Modern Warfare“ werden jeweils von einem Battle Pass begleitet, über den ihr euch kosmetische Items sichern könnt. Jedoch sind alle Karten und bahnbrechenden Ergänzungen wie neue Waffen oder Ausrüstungsgegenstände kostenlos für alle Spieler erhältlich.

