Borderlands 3: Gearbox untersucht Probleme mit dem Download von „Moxxis Überfall auf den Handsome Jackpot“

Am heutigen Abend erschien mit "Moxxis Überfall auf den Handsome Jackpot" eine erste Erweiterung für "Borderlands 3". Allerdings haben Season Pass-Besitzer auf der PlayStation 4 Probleme mit dem Download.

Seit 18 Uhr steht der erste kostenpflichtige DLC namens „Moxxis Überfall auf den Handsome Jackpot“ für den Loot-Shooter „Borderlands 3“ zur Verfügung. Allerdings berichten zahlreiche PlayStation 4-Spieler, die bereits den Season Pass besitzen, dass sie die Erweiterung nicht herunterladen können.

Probleme für Season Pass-Besitzer

Wenn sie einen Blick in den PlayStation Store werfen, um „Moxxis Überfall auf den Handsome Jackpot“ herunterzuladen, wird ihnen weiterhin der Preis von 14,99 Euro angezeigt. Dementsprechend wird nicht erkannt, dass der Nutzer den Season Pass besitzt.

Via Twitter hat sich Gearbox Software bereits zu Wort gemeldet, da die Beschwerden in Massen eintrudeln. Die Entwickler betonten: „Wir untersuchen die Berichte, dass einige Season Pass-Besitzer auf PlayStation 4 Probleme beim Download des ‚Moxxis Überfall‘-DLCs erleben. Wir wissen eure Geduld zu schätzen, während wir daran arbeiten, dies schnell zu untersuchen und anzugehen.“

Somit kann man nur hoffen, dass Gearbox Software schnell eine Lösung für das Problem findet und Season Pass-Besitzer nicht allzu lange warten müssen, um die neue Erweiterung spielen zu können.

In „Moxxis Überfall auf den Handsome Jackpot“ sollen die Spieler das Raumstation-Casino von Handsome Jack überfallen. Allerdings wird man sich zahlreichen Hyperion-Sicherheitskräften und durchgedrehten Casinobesuchern stellen müssen.

„Borderlands 3“ ist für die PlayStation 4, die Xbox One und den PC erhältlich. In dieser Woche erschien der Loot-Shooter auch für Google Stadia. Weitere Nachrichten zum Spiel kann man bei Interesse bereits in unserer Themenübersicht entdecken.

