Oddworld Soulstorm: Neuer Teaser-Trailer wirft einen Blick in die Dunkelheit

Die zuständigen Entwickler von Oddworld Inhabitants haben einen neuen Teaser-Trailer zu dem kommenden Adventure „Oddworld: Soulstorm“ veröffentlicht. Somit kann man bereits einen Blick in die Dunkelheit werfen, die auch in der Geschichte des Spiels zurückkehren soll.

Abe erlebt ein düsteres Abenteuer

In „Oddworld: Soulstorm“ wird Abe einen Konflikt mit einer furchterregenden neuen Maschinerie erleben, wobei die Entwickler die ursprüngliche Geschichte in einem neuen Licht darstellen wollen. Eine düstere Parabel, die eine epische Geschichte einer feindseligen Gesellschaft erzählt, soll bis an ihre Grenzen getrieben werden.

Abe wird sich in „Oddworld: Soulstorm“ um die Soulstorm-Brauerei kümmern, die eine weitere korrupte Organisation darstellt, die die Mudokons zu Testzwecken missbraucht. All diese Tests sollen tödlich sein, wobei das Soulstorm-Bräu ein süchtig machendes Getränk ist, das aus den Tränen und Knochen der Mudokons hergestellt wird.

Mehr: Oddworld Soulstorm – Umfangreiches Gameplay-Video liefert erste Spielszenen

Des Weiteren kann man einen grafischen und auch kinoreifen Sprung erwarten, der für die Reihe Neuland bedeutet. Die Entwickler versprechen zudem intelligente neue Mechaniken, wobei auch neue Geräte enthalten sein werden, die äußerst explosiv sind. Für das erste Durchspielen sollen die Spieler bis zu 15 Stunden benötigen. Allerdings kann man die Spielzeit auf bis zu 100 Stunden strecken, wenn man alle Inhalte erleben und einsammeln möchte. Dafür muss man nämlich mehrere Spieldurchgänge angehen.

„Oddworld: Soulstorm“ erscheint Anfang 2020 für die Konsolen und den PC (via Epic Games Store).



