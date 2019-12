Red Dead Online: XMAS-Update mit festlichen Geschenken, Modi und mehr bestätigt

In „Red Dead Online“ könnt ihr in den kommenden Wochen den Winter genießen. Denn kurz vor dem Weihnachtsfest wurde der obligatorische Wintereinbruch im Grenzland bestätigt, der von festlichen Geschenken und zusätzlichen Modi begleitet wird. Mit ersten Schneefällen kann laut Rockstar Games schon morgen gerechnet werden.

Im Event-Zeitraum können Scharfschützen ihre Hand-Auge-Koordination in verschneiten Versionen blutiger Showdown-Modi wie Spoils of War, Up in Smoke und Overrun testen. Für PS4-Spieler gilt: Sie erhalten einen exklusiven Zugriff auf festliche Varianten von Gun Rush, Make it Count und Last Stand. Startet sie bis zum 6. Januar 2020 aus dem Online-Menü heraus.

Festliche Geschenkkiste

Spieler, die sich zwischen dem 23. und dem 25. Dezember 2019 in „Red Dead Online“ einloggen, erhalten eine besondere, festliche Geschenkekiste. Sie enthält:

Die Krampus-Variante der doppelläufigen Flinte

30x Flinten-Brandschrot

100 Flintengeschosse

10x Großwildfleisch mit Thymian

10x fettes Vogelfleisch mit Ackerminze

20 Karotten

20x gemischte Kekse

50 Süßigkeiten

10 gute Brandys

10 Spezial-Wundertonika

20 hochexplosive Brandsätze

2x Bachpflaumen

2x Agarita

Im gleichen Zeitraum könnt ihr im Bereich „Vorteile“ (Pausenmenü) einen Rabatt in Höhe 50 Prozent auf eine Flinte oder einen Mantel in Anspruch nehmen. Im selben Bereich findet ihr Boni für Spieler, die sich bis zum 6. Januar 2020 in „Red Dead Online“ einloggen:

3000 Club-XP

200 RDO$ für den Start einer neuen Rolle

1 Ladung Vorräte (für Händler)

1 Waffenkomponente nach Wahl

1 Schatzkarte

1x Maische nachfüllen (für Schwarzbrenner)

30 % Rabatt auf einen Stall-Stellplatz

Zu den weiteren Bestandteilen der winterlichen Weihnachtsaktion zählen

XP-Belohnungen: Wenn ihr zwischen dem 31. Dezember 2019 und dem 6. Januar 2020 „Red Dead Online“ spielt, profitiert ihr von 1000 XP als Belohnung für jede der vier Spezialrollen, darunter Schwarzbrenner, Kopfgeldjäger, Händler und Sammler.

Rabatte: Im Aktionszeitraum erhaltet ihr den Schlachttisch fünf Goldbarren günstiger sowie 25 Prozent Rabatt auf die Kosten für den mittelgroßen Lieferwagen, die Kopfgeldjägervariante des Schofield-Revolvers und die Sammlervariante des Lancaster-Repetiergewehrs. Die Angebote enden am 6. Januar 2020

Herausforderung für Sammler: Diese können zwischen dem 24. und dem 30. Dezember die Festmahl-Sammlung bei Madam Nazar abliefern und sich eine Summe abholen. Finden sollt ihr ein Gänse-Ei, Cognac und fettes Vogelfleisch mit Thymian. Zwischen dem 31. Dezember 2019 und dem 6. Januar 2020 möchte Nazar die Neujahrssammlung haben, die das Ass der Stäbe, Scotch Whiskey und die Platin-Taschenuhr beinhaltet.

Twitch Prime-Kunden: Spieler, die ihr Social-Club-Konto mit Twitch Prime verknüpfen, erhalten die Sammlertasche und die „Poliertes Kupfer“-Verbesserung für ihre Destille kostenlos.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Red Dead Online