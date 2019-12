Auf ins Jahr 2020: Play3.de wünscht einen guten Rutsch

Das Jahr 2019 neigt sich dem Ende entgegen und wir möchten euch auf diesem Wege einen Guten Rutsch in das Jahr 2020 wünschen. Wir setzen alles daran, euch auch im neuen Jahr mit interessanten Neuigkeiten aus der PlayStation-Welt zu versorgen. Zunächst lasst es allerdings ordentlich krachen.

Puh, nun sind die Feiertage fast wieder vorbei. Allerdings steht ein spannendes Jahr 2020 bevor. Sony und Microsoft werden die Konsolen Xbox Series X und PS5 sowie deren Features kontinuierlich enthüllen, bevor gegen Ende des neuen Jahres die Veröffentlichung erfolgt.

Doch schon im laufenden Jahr drangen die ersten Details zur nächsten Generation durch. Erwarten könnt ihr eine recht potente Hardware, bei der dank der Integration einer SSD die Ladezeiten reduziert werden sollen. Hinzu kommen Features wie Raytracing, adaptive Trigger und die lang erhoffte Abwärtskompatibilität.

Auch für die PS4 lief es in diesem Jahr ordentlich. Die aktuell erhältliche Konsole von Sony konnte vor einigen Monaten die Verkaufsmarke von 100 Millionen durchbrechen, nachdem vor deren Launch hin und wieder das Ende der klassischen Konsolen vorausgesagt wurde.

2019 kamen viele beeindruckende Spiele auf den Markt, darunter „Death Stranding“, „Sekiro: Shadows Die Twice“ und „Control“, um nur einige wenige Beispiele zu nennen. Im kommenden Jahr folgen dann Games wie „Cyberpunk 2077“, „Resident Evil 3 Remake“ und „The Last of Us Part 2“.

Passend zu den neuen Spielen konnten wir in den vergangenen zwölf Monaten rund 7.000 Meldungen sowie zahlreiche Tests und Previews verfassen. Die Beiträge wurden von euch mit vielen Kommentaren gewürdigt und sorgten zugleich für einen deutlichen Anstieg der Besucherzahlen.

Wenige Stunden vor dem Jahreswechsel möchten wir uns bei allen Agenturen, Publishern, Moderatoren im Forum und ganz besonders bei euch Lesern bedanken und hoffen, dass ihr uns auch 2020 treu bleiben werdet. Bis dahin wünschen wir euch einen guten Rutsch und ein frohes neues Jahr! Lasst es krachen! Ab dem 2. Januar sind wir wieder mit der gewohnten News-Frequenz für euch da.

