PS5: Mit Remastering-Engine für technisch aufgepeppte Klassiker?

Im vergangenen Jahr bestätigte Sony Interactive Entertainments Lead-Hardware-Architekt Mark Cerny bereits, dass die PlayStation 5 mit einer Abwärtskompatibilität versehen wird.

Da Cerny seinerzeit nicht näher ins Detail gehen wollte, war allerdings unklar, welche PlayStation-Systeme von der Abwärtskompatibilität der PlayStation 5 unterstützt werden. Lediglich die PS4? Oder doch alle PlayStation-Systeme der Vergangenheit? Aktuelle Gerüchte besagen, dass letzteres der Fall sein könnte.

Abwärtskompatibilität bis zur ersten PlayStation?

Laut „HipHopGamer“ wird die Abwärtskompatibilität auf der PS5 mit einer sogenannten „Remastering-Engine“ versehen. Die „Remastering-Engine“ soll es der PlayStation 5 ermöglichen, Klassiker der originalen PlayStation, der PlayStation 2, der PlayStation 3 sowie der PlayStation 4 in einer technisch aufgepeppten Version darzustellen. In der Praxis soll die Abwärtskompatibilität auf der PS5 ähnlich funktionieren wie auf der Xbox One X.

Zu den technischen Verbesserungen würden dabei schärfere Texturen, eine Unterstützung der 4K-Auflösung oder stabilisierte Framerates gehören. Auch wenn sich „HipHopGamer“ in der näheren Vergangenheit immer wieder als verlässliche Quelle einen Namen machte, sollten die aktuellen Gerüchte um die Abwärtskompatibilität der PS5 zunächst mit der nötigen Vorsicht genossen werden. Eine offizielle Stellungnahme oder gar Bestätigung seitens Sony Interactive Entertainment steht bisher nämlich noch aus.

Die PS5 wird genau wie die Xbox Series X im Weihnachtsgeschäft 2020 veröffentlicht. Die offizielle Enthüllung der neuen PlayStation könnte unbestätigten Berichten zufolge im Laufe dieses Frühjahres erfolgen.

