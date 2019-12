PS5: Patent deutet neues Controller-Feature an und weitere Gerüchte zur Next-Gen-Konsole

In wenigen Tagen startet das Jahr, in dem die PS5 auf den Markt kommt. Während im Fall der Xbox Series X größtenteils bekannt ist, wie die neue Hardware aussieht, müssen sich die PS5-Fans noch den einen oder anderen Monat bis zur Enthüllung gedulden.

Inzwischen könnten weitere Details zur Hardware vorliegen. Einmal mehr tauchte (via Letsgodigital) ein Patent auf, das sich einem neuartigen Controller annimmt. Aufgenommen wurde das von Sony stammende Patent am 26. Dezember 2019 – also vor zwei Tagen.

Die Vorderseite weicht oberflächlich betrachtet nicht allzu sehr vom erhältlichen DualShock 4 ab. Doch auf der Rückseite sind zwei zusätzliche Tasten zu erkennen. Diese könnten euch mittlerweile bekannt vorkommen. Denn erst kürzlich kündigte Sony das sogenannte „Rücktasten-Ansatzstück“ an, das den DualShock 4 um jene Buttons erweitert.

Schon nach der Ankündigung des optionalen Zubehörs wurde vermutet, dass der PS5-Controller die beiden zusätzlichen Tasten direkt verbaut hat.

Die zusätzlichen Tasten lassen sich voraussichtlich programmieren bzw. mit den von euch gewünschten Funktionen versehen.

Neben den neuen Triggern, die Sony schon vor einigen Wochen offiziell machte, könnte der DualShock 5-Controller über Griffe verfügen, die sich verlängern lassen. Zu diesem Zweck werden offenbar zwei zusätzliche Tasten betätigt.

Der Vorteil liegt natürlich auf der Hand: Die Hände der Spieler sind unterschiedlich groß. Und mit einer Größenverstellung könnte der Controller etwas komfortabler in Erscheinung treten. Vor allem bei Leuten mit sehr großen Händen dürfte die neue Funktion, sofern sie wirklich zum Einsatz kommt, für einen festeren Griff sorgen.

Denkbar wäre es auch, dass mit dem Patent ein Pro-Controller beschrieben wird.

In den vergangenen Tagen machten weitere Gerüchte und Spekulationen zur PS5 die Runde. Nachfolgend haben wir eine Übersicht für euch.

Schwierigere PC-Ports: Die englischsprachige Publikation PCGamesN mutmaßt, dass die SSDs der PS5 und Xbox Series X künftig dafür sorgen werden, dass PC-Ports von Konsolenspielen erschwert werden. Schließlich sind nicht in allen PC-Systemen entsprechend schnelle Festplatten verbaut.

Spekuliert wird daher, dass bei den künftigen PC-Systemen gelegentlich die Erwähnung einer SSD auftauchen könnte.

PS5 mit 9 Teraflops? An anderer Stelle machte das Gerücht die Runde, dass es die PS5 auf etwas mehr als 9 Teraflops bringen könnte. Als Basis dieses Gerüchtes diente eine nicht bestätigte Liste des Reddit-Leakers und Twitter-Nutzers „_rogame“:

A little late to the party 😅. Still new to the console stuff

Oberon A0

– Navi10

– 18 WGP / 36 CUs

– 4 shader arrays

– 14 Gbps GDDR6

– 2GHz GFX clock

— _rogame (@_rogame) 26. Dezember 2019