PS5 Controller: Video zeigt, wie der DualShock 5 aussehen könnte

Sieht so der PS5-Controller aus? Der Designer Giuseppe Spinelli erschuf auf Basis eines kürzlich veröffentlichten Sony-Patents einen Entwurf, den ihr euch in einem Video anschauen könnt. Das finale Design des DualShock 5 wird erst im kommenden Jahr enthüllt.

Während seit einigen Tagen bekannt ist, auf welches Design Microsoft bei der neuen Xbox setzt, verrät Sony erst im kommenden Jahr, auf welchen Look sich die künftigen PS5-Spieler einstellen müssen. Das gilt ebenfalls für den DualShock 5.

Auf Basis von Patenten, Aussagen von Sony und mit einem Blick auf die bisherige Änderungspolitik kann zumindest erahnt werden, welchen Look der PS5-Controller bekommt.

Für das unten eingebundene Video zeichnet sich der Designer Giuseppe Spinelli verantwortlich. In den Fokus rückt ein Controller, der dem DualShock 5 recht ähnlich sehen könnte. Für die Ideenfindung diente eines der letzten Patente, die Sony an die Öffentlichkeit brachte.

Ohne Touchscreen: Beim Entwurf wurde auf den zuvor spekulierten Touchscreen in der Mitte des Modells verzichtet, da er aus Gründen der Akkulaufzeit als keine gute Idee angesehen wird. Das Touchpad wurde beibehalten und mit einer LED erweitert, die den Status des Spielers anzeigt.

Ohne Lightbar: Die Lightbar des DualShock 4 wurde durch einen USB-Anschluss ersetzt. Darunter befindet sich das Sony-Logo. Giuseppe Spinelli verweist darauf, dass ein Teil dessen auf seinen Ideen basiert und in dieser Form nicht im Patent zu finden ist. Der Designer wollte das Logo beispielsweise nicht an der Stelle lassen, an der es am PS4-Controller zu finden ist.

Außerdem lässt sich auf dem inoffiziellen Entwurf des DualShock 5 erkennen, dass für den Lautsprecher ein paar mehr Löcher geschaffen wurden, was der Audioqualität zugute kommen könnte.

+++ PS5 Controller: Bilder sollen DualShock 5 zeigen – Verschwindet die Lightbar? +++

Insgesamt lässt sich sagen, dass sich die Form des gezeigten PS5-Controllers nicht radikal vom Vorgänger unterscheidet, womit in der Tat zu rechnen ist. Das grundlegende Design des DualShock 4 fand in der laufenden Generation viele Fans.

Ein mögliches Detail fehlt

Das Video zum Fan-Entwurf des PS5-Controllers lässt euch einen Blick auf die Rückseite werfen, auf der ein wichtiges Detail fehlen könnte. Sony machte für den DualShock 4 in dieser Woche ein Rücktasten-Ansatzstück offiziell, was so kurz vor dem Generationswechsel sehr überraschend kam.

Gemutmaßt wird, dass mit dieser Zusatz-Hardware, die ab sofort vorbestellt werden kann, auf die Möglichkeiten des PS5-Controllers vorbereitet werden soll. Ob Sony beim neuen Eingabegerät tatsächlich auf die zusätzlichen Tasten setzt, erfahren wir im kommenden Jahr.

Mehr zum DualShock 5

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu PS5