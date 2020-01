PS5 & Xbox Series X: Zusätzliche Leistung ist ein wahr gewordener Traum für Level Designer – Microsoft macht seine Sache laut Daedalic besser

In diesem Jahr werden Sony Interactive Entertainment und Microsoft eine neue Konsolengeneration einleiten, wenn sowohl die PlayStation 5 als auch die Xbox Series X zum Weihnachtsgeschäft in den Handel kommen. Auch wenn beide Unternehmen nur wenige konkrete Informationen zu den Leistungsmöglichkeiten sowie den Funktionen der neuen Konsolen nannten, so melden sich inzwischen immer mehr Entwickler zu Wort.

Beide Konsolen werden gewaltigen Einfluss haben

In der aktuellen Ausgabe des EDGE Magazines haben Carsten Fichtelmann, der Geschäftsführer von Daedalic Entertainment, sowie der Game Designer Martin Wilkes einige Worte zu der PlayStation 5 und der Xbox Series X verloren.

„Ich denke, dass Microsoft einige Dinge besser macht, als sie es in der Vergangenheit getan haben“, sagte Fichtelmann. „Und die PS5 wird gewaltig sein.“

Im Weiteren verriet Martin Wilkes, dass er bisher nur Gerüchte über die Spezifikationen der Xbox Series X gehört hat. Allerdings wird auch diese gewaltig ausfallen und einen sehr schnellen Flash-Speicher mit sich bringen. Dieser Umstand sei für Wilkes sehr aufregend, auch wenn es für das aktuelle Projekt („Der Herr der Ringe: Gollum“) nicht allzu bedeutend sein wird.

„Besonders für Level Designer ist dies ein wahr gewordener Traum, da wir uns nicht mehr mit dem Streaming von Korridoren herumschlagen müssen. Ich denke, dass dies manchmal wirklich mühsam ist ─ dieses sonst wunderschönen, beeindruckenden Umgebungen zusammenzuquetschen, da wir hier einen weiteren Korridor benötigen“, erklärte Wilkes im Weiteren.

Sony Interactive Entertainment und Microsoft wollen die Ladezeiten in Spielen so kurz wie möglich halten, weshalb z.B. in der PlayStation 5 eine spezielle Festplatte eingebaut sein wird, die die massiven Daten in Windeseile verarbeitet.

Quelle: WCCFtech

