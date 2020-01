PS5: 3D-Sound verbessert das Audioerlebnis und lobende Worte von Jonathan Blow

Mit der PS5 könnt ihr nicht nur eine deutlich bessere Grafik erwarten. Auch der Sound soll in der neuen Konsolengeneration überzeugender werden. An anderer Stelle betonte Jonathan Blow, dass er sehr gespannt auf die PS5 sei.

Ende des laufenden Jahres kommt die PlayStation 5 auf den Markt. Und während weiterhin spekuliert wird, ob die neue Konsole von Sony weniger Leistung als die Xbox Series X haben wird, plauderte GamesRadar mit verschiedenen Entwicklern, die im Besitz eines Dev-Kits der PS5 sind. Dabei sprachen sie über Dinge, die ihnen bei der Produktion der Next-Gen-Spiele positiv aufgefallen sind.

Angesprochen wurde dabei unter anderem der 3D-Sound der Konsole, der dabei behilflich sein soll, ein realistischeres Klangbild zu erschaffen. Dank der neuen Technologie können die Entwickler mehr Wert auf die Soundqualität eines Spiels legen.

„Ich denke, die rohe Rechenleistung, die für die Erstellung realistischer Audiomodelle benötigt wird, wird weitgehend übersehen“, so Samuel Justice, Co-Founder von Sweet Justice Sound Ltd. „In der Vergangenheit ist es uns gelungen, durch viele trickreiche und clevere Techniken ziemlich gute Darstellungen der akustischen Modellierung zu erstellen. Die Fähigkeit, automatisiertes 3D-Audio vollständig zu realisieren, ist ein Muss.“

Letztendlich könnt ihr laut der Einschätzung des Entwicklers in der neuen Konsolengeneration ein reichhaltigeres Audioerlebnis erwarten. Den Angaben von Marcus Klang von Zoink Games zufolge soll vor allem die Kombination aus Raytracing und 3D-Sound ein beeindruckendes Spielerlebnis zur Folge haben.

Auch der PS5-Systemarchitekt Mark Cerny betonte bereits, dass den Entwicklern mehr Ressourcen zur Verfügung stehen, um 3D-Sound in ihren Spielen unterzubringen.

Jonathan Blow freut sich auf die PS5

An anderer Stelle meldete sich der Game Director Jonathan Blow zur PlayStation 5 zu Wort. Er machte sich in den vergangenen Jahren mit „Braid“ und „The Witness“ einen Namen. In einem Twitch-Stream gab er zu verstehen, dass er von der PS5 sehr angetan ist.

„Ich bin gespannt auf einige Konsolen der nächsten Generation. Lasst es uns so sagen. Die PS5 ist ziemlich gut“, so Blow.

Seine Aussage könnte bedeuten, dass er sich nicht mit allen Konsolen der neuen Generation anfreunden kann, was unter Umständen die Xbox Series X mit einschließen würde. An dieser Stelle sollte aber nicht zu viel in die Worte von Blow hineininterpretiert werden.

