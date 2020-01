God of War: Cory Barlog zeigt Interesse an einem Prequel

Wie wird die Geschichte von Kratos fortgesetzt? Der verantwortliche Director Cory Barlog hat in einem Interview betont, dass er Interesse an einem Prequel zu "God of War" hat, um die Liebesgeschichte von Kratos und Faye zu erzählen.

Sony Interactive Entertainment und Santa Monica Studios konnten mit dem 2018 veröffentlichten „God of War“ einen enormen Erfolg feiern sowie eine Vielzahl an Awards abräumen. Da verwundert es nicht, dass die Entwickler auch einen weiteren Ableger der Reihe in Betracht ziehen. Der verantwortliche Director Cory Barlog verriet in einem Interview mit PlayStation Access, in welche Richtung er den nächsten Teil gerne lenken würde.

Die Geschichte der Liebenden

Demnach würde er vermutlich erst einmal nicht die Geschichte von Kratos und Atreus weitererzählen, sondern sich für eine Vorgeschichte zum 2018er „God of War“ entscheiden. In der gesamten Handlung der Reihe besteht weiterhin eine Lücke zwischen dem Abschluss von „God of War 3“ sowie dem Beginn von „God of War“. Wie fand Kratos den Weg in die Nordische Mythologie? Wie lernte er seine Frau Faye kennen? Diese Fragen könnte Barlog mit einem Prequel beantworten. So sagte Barlog:

„Die Geschichte über das Treffen von Faye und Kratos ─ sie hat weniger Bedeutung, wenn man nichts über das weiß, was danach geschieht. Es muss sich tatsächlich wie etwas anfühlen, das man bereits kennt, wenn man sie trifft, damit ein größeres Gewicht darauf liegt, wer sie ist. Sie umgibt eine Mythologie, die aufgebaut wurde, weshalb das erste Treffen und die Zeit, die sie miteinander verbrachten, größtenteils ohne Kämpfe und Action auskommen.“

Mehr: God of War – Feiertagsgeschenkpaket 2019 veröffentlicht

Im Weiteren betonte Barlog, dass sowohl Faye als auch Kratos Krieger sind, die einen Punkt in ihrem Leben erreicht haben, an dem sie nicht mehr kämpfen möchten, da sie beide hinter die Gründe geblickt haben, aus denen sie überhaupt kämpfen. Die beiden verändern sich grundlegend, nachdem sie sich beide genau in diesem Moment treffen.

Abschließend sagte der Entwickler: „Ich hoffe ─ ich weiß nicht, wie wir dies erzählen werden oder wann wir es erzählen werden, aber ich möchte wirklich die Geschichte von Faye und Kratos erzählen.“



(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu God of War