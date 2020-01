PSN Store Vorschau: Diese Spiele erscheinen kommende Woche

Auch in der kommenden Woche wird der PlayStation Store mit neuen Inhalten gefüllt. Und was ihr erwarten könnt, verrät eine noch unvollständige Vorschau. Wie üblich gilt: Zugeschnitten ist die weiter unten eingebundene Übersicht auf den US-Store. Doch in der Regel werden die Spiele und sonstigen Inhalte parallel zum Start in den Vereinigten Staaten auch in Europa in den PlayStation Store gebracht.

Die größten Veröffentlichungen erwarten euch in der kommenden Woche nicht. Dennoch sind ein paar Titel dabei, die das Interesse vieler Spieler wecken könnten. In der kommenden Woche erobert beispielsweise „Balthazar’s Dream“ das PSN, nachdem der PC-Launch schon im Jahr 2017 erfolgte. Auch mit dabei sind in der kommenden Woche „Soccer, Tactics & Glory“ und „Foxyland 2“.

Das Highlight der neuen Woche dürfte „Kingdom Hearts 3 Re Mind“ sein. Dabei handelt es sich um ein Addon für das namensgebende Rollenspiel. Die Freischaltung erfolgt am 23. Januar 2020 zum Preis von rund 30 Euro. „ReMind“ erzählt eine weitere Geschichte rund um den Protagonisten Sora. Dabei gibt es ein Wiedersehen mit vielen bekannten Charakteren.

Zu den weiteren Neuerscheinungen zählen „Lumini“, „Shadow Legend VR“ und „War Theatre: Blood of Winter“. Nachfolgend seht ihr die komplette Übersicht:

PSN-Vorschau – Neuerscheinungen in der Übersicht

Balthazar’s Dream – PS4, PS Vita – Digital (Cross-Buy)

EarthNight – PS4 – Digital (in Europa erhältlich)

Soccer, Tactics & Glory – PS4 – Digital

Foxyland 2 – PS4, PS Vita – Digital (Cross-Buy)

Kingdom Hearts 3 Re Mind – PS4 – Digital

Lumini – PS4 – Digital

Shadow Legend VR – PS VR – Digital

War Theatre: Blood of Winter – PS4 – Digital

