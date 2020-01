Pillars of Eternity 2: In einer Ultimate Edition für die PlayStation 4 und die Xbox One erschienen – Launch-Trailer

Das Rollenspiel "Pillars of Eternity 2: Deadfire" ist ab sofort in einer Ultimate Edition für die PlayStation 4 und die Xbox One im Handel erhältlich. Ein Launch-Trailer stimmt noch einmal auf das Spiel ein.

Versus Evil und Obsidian Entertainment haben am heutigen Dienstag, den 28. Januar 2020 das Rollenspiel „Pillars of Eternity 2: Deadfire“ in einer Ultimate Edition für die PlayStation 4 und die Xbox One veröffentlicht. Im Laufe des Jahres soll auch eine Umsetzung für die Nintendo Switch folgen.

Endlich auch für die Konsolen

In der Ultimate Edition, die mit 59,99 Euro zubuche schlägt, sind alle wichtigen Updates und Erweiterungen erhalten, die bereits für die PC-Version veröffentlicht wurden. Darunter finden sich die Updates „Beast of Winter“, „Seeker, Slayer, Survivor“ und „Forgotten Sanctum“. Des Weiteren können sich die Spieler auf eine große, offene Spielwelt einstellen, die auf den Grundlagen des klassischen Tabletop-Gameplays aufbaut und eine tiefgründige Rollenspiel-Erfahrung für Einzelspieler darstellt. Neben dem klassischen Echtzeit-Gameplay mit Pausen kann man auch ein rundenbasiertes Kampfsystem nutzen.

Somit kann man ein umfangreiches Rollenspiel erleben und die zahlreichen Möglichkeiten erforschen, die durch individuelle Anpassungen des Charakters und die wichtigen Entscheidungen, die man im Spielverlauf treffen muss, entstehen.

Weitere Nachrichten zum Spiel kann man bei Interesse bereits in unserer Themenübersicht entdecken. Ein offizieller Trailer gewährt auch einen weiteren Einblick in das epische Abenteuer:



