Borderlands 3: Rare Chest Riches-Event gestartet – Changelog zum Hotfix

Besitzer von "Borderlands 3" können ab sofort in das neue "Rare Chest Riches"-Mini-Event eintauchen. Es wird mit einem neuen Hotfix in das Spiel gebracht.

Passend zum Ende der Events „Farm-Fieber“ und „Eliminierung in der Maliwan-Geheimanlage“ ging in „Borderlands 3“ heute ein neues Mini-Event an den Start. Seit 18 Uhr könnt ihr das „Rare Chest Riches“ in Angriff nehmen.

Das Mini-Event läuft zwei Wochen lang und sorgt für eine Erhöhung der Seltenheit der Beute aus allen seltenen Kisten. Beim Öffnen erhaltet ihr somit eine größere Chance auf legendäre Objekte.

„Die erhöhte Seltenheit gilt auch dann, wenn du einem Streamer zusiehst, der eine seltene Kiste öffnet, wenn ihr beide die ECHOcast-Twitch-Erweiterung habt. Das heißt, es besteht eine Chance von 1:4, dass du am Glück des Streamers teilhaben kannst und selbst eines der Objekte erhältst“, so Gearbox Software.

Entsprechende Belohnungen, die ihr über die seltenen Kisten von Streamern erhaltet, warten im Postfach von „Borderlands 3“ auf euch und können in Anspruch genommen werden, sobald ihr die nächste Session startet. Enden wird das Mini-Event am 13. Februar 2020 um 17:59 Uhr.

Neuer Hotfix für Borderlands 3

Darüber hinaus wurde für „Borderlands 3“ ein neuer Hotfix veröffentlicht, der nicht nur das neue Event in das Spiel bringt, sondern auch kleinere Änderungen vornimmt. Im Changelog heißt es:

Aktiviert das Rare Chest Riches, das bis zum 13. Februar läuft

Die Chance, legendäre Beute von roten Auto-Truhen zu erhalten, wurde erhöht

Behebung eines gemeldeten Problems, bei dem der Spieler während der Mission „One Man’s Treasure“ in „Moxxi’s Heist of The Handsome Jackpot“ manchmal mit der Kanone in den Himmel aufsteigen konnte

„Borderlands 3“ ist seit September 2019 für Konsolen und PC im Handel erhältlich. Seitdem wird der Loot-Shooter kontinuierlich unterstützt. In unserer Themen-Übersicht erfahrt ihr mehr über „Borderlands 3“.

