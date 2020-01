UK-Charts: Destiny und Minecraft die erfolgreichsten neuen Marken des letzten Jahrzehnts

Im vergangenen Jahrzehnt wurden zahlreiche neue Marken veröffentlicht. Wie sich den Angaben der Marktforscher von Gfk entnehmen lässt, gehörten "Destiny" und "Minecraft" in Großbritannien zu den erfolgreichsten neuen Marken des letzten Jahrzehnts.

Pünktlich zum Start in das hoffentlich ereignisreiche Videospieljahr 2020 wurden die besten und erfolgreichsten Titel des vergangenen Jahrzehnts gekürt.

Im Zuge eines aktuellen Berichts blickten die Marktforscher von GfK noch einmal zurück und stellten die erfolgreichsten neuen Marken vor, die im Laufe der Jahre 2010 bis 2019 in Großbritannien veröffentlicht wurden. Geht es um die verkauften Einheiten, dann sicherte sich „Minecraft“ in Großbritannien den Titel der erfolgreichsten neuen Marke des letzten Jahrzehnts. Gefolgt vom Online-Mehrspieler-Shooter „Destiny“ und dem Sport-Titel „Zumba Fitness“.

Geht es um die generierten Umsätze, dann schwang sich im letzten Jahrzehnt „Destiny“ zur erfolgreichsten neuen Marke in Großbritannien auf. Den zweiten Rang sicherte sich „Minecraft“ vor Titeln wie „Watch Dogs“, „Zumba Fitness“ und „The Last of Us“.

Anbei die jeweiligen Top 10s.

Großbritannien: Die erfolgreichsten Spiele des letzten Jahrzehnts (nach Verkäufen)

Minecraft Destiny Zumba Fitness Watch Dogs Kinect Sports The Last of Us Dead Island L.A. Noire Dishonored Titanfall

Großbritannien: Die erfolgreichsten Spiele des letzten Jahrzehnts (nach Umsätzen)

Destiny Minecraft Watch Dogs Zumba Fitness The Last of Us Kinect Sports Titanfall L.A. Noire Overwatch Dead Island

Quelle: Gamingbolt

