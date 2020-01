PS5 & Xbox Series X: Die Next-Gen-Spiele werden die Leute umhauen, sagt EA

Auf Basis der bisher bekannt gegebenen Details und Hinweisen aus der Branche gibt es bereits einige Spekulationen über die Leistungsfähigkeit der Next-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X.

Es wird ein gewisser Grafiksprung erwartet, der allerdings im Vergleich zu den besten Titeln dieser Generation wohl nicht so offensichtlich ausfällt wie bei vorherigen Generationen. Die zusätzliche Leistung wird wohl aber nicht nur für Grafik zum Einsatz kommen, sondern auch für realistischere Effekte, In-Game-Physik und Weltsimulationen, um nur einige mögliche Punkte zu nennen.

PS5- & Xbox Series X-Spiele werden die Leute umhauen

Insgesamt sollen die Next-Gen-Spiele also einen deutlichen Fortschritt gegenüber den Titeln auf PS4 und Xbox One bieten. Das betonte auch der Chief Financial Officer Blake Jorgensen von Electronic Arts in einer aktuellen Telefonkonferenz zum jüngsten Finanzbericht. Seiner Aussage nach werden die Spiele auf den neuen Konsolen „die Leute umhauen“.



Es sind im Laufe der nächsten Jahre zahlreiche Innovationen in der Branche zu erwarten, die für ein weiteres Wachstum der Gaming-Branche sorgen werden. Weiter sagte Jorgensen (via gamingbolt) gegenüber Analysten und Investoren:

„Sie werden in den nächsten Jahren Dinge sehen, die wir mit Spielen machen, die die Leute umhauen werden. Das ist der spaßige Teil dieses Geschäfts, dass wir nicht nur bei uns, sondern in der gesamten Branche so viele Innovationen sehen werden, und deshalb haben Sie in den letzten über 20 Jahren in jedem einzelnen Konsolenzyklus ein Wachstum im gesamten Softwaregeschäft als Teil des gesamten Videospielgeschäfts gesehen.“

Zum Thema: PS5 vs. Xbox Series X: Sonys Konsole liefert die bessere Performance, so ein Industrie-Insider

Bei Electronic Arts werden mit großer Sicherheit bereits diverse Next-Gen-Projekte für PS5 und Xbox Series X in Entwicklung sein. Unter anderem wurde bereits die Next-Gen-Entwicklung eines „Battlefield“-Titels oder die Arbeit an der „Die Sims“-Reihe bestätigt. Darüber hinaus wird wohl bereits ein „Star Wars: Jedi Fallen Order“-Nachfolger in Entwicklung sein.

Ob spezielle PS5- oder Xbox Series X-Versionen von aktuellen Titeln mit verbesserten Effekten erscheinen, bleibt abzuwarten, da beide neuen Konsolen die Abwärtskompatibilität zur Vorgeneration bieten werden.

