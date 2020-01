PS5 vs. Xbox Series X: Sonys Konsole liefert die bessere Performance, so ein Industrie-Insider

Nach wie vor steht in den Sternen, wann mit der Enthüllung der beiden Next-Generation-Konsolen Xbox Series X beziehungsweise PlayStation 5 zu rechnen ist.

Somit bleibt auch weiterhin abzuwarten, welche der beiden System hinsichtlich der Performance die Nase vorne haben wird. Für frische Spekulationen sorgt in diesen Stunden der recht bekannte Industrie-Insider Tidux. Wie dieser in Erfahrung gebracht haben möchte, soll die PlayStation 5 die Nase in gleich mehreren Bereichen vorne haben und die Konkurrenz aus dem Hause Microsoft hinter sich lassen.

Hinsichtlich der CPU sollen sich die beiden Konsolen der nächsten Generation nichts schenken und sich in etwa auf dem gleichen Niveau bewegen. Die stärkere GPU hingegen soll in der Xbox Series X ihren Dienst verrichten. Laut Tidus liegt der Leistungsvorsprung der Xbox Series X-GPU allerdings bei weniger als einem Teraflop und fällt damit deutlich kleiner aus als noch bei der Xbox One X und der PlayStation 4 Pro.

Alle anderen Aspekte sprechen laut Tidux für eine bessere Performance der PS5. Sowohl der Arbeitsspeicher als auch der SSD-Speicher der PS5 sollen bezüglich der Größe, der Bandbreite sowie der Geschwindigkeit besser performen als ihre Xbox Series X-Pendants. Von offizieller Seite bestätigt wurden diese Angaben bisher nicht. Zudem ist unklar, woher Tidux seine Informationen bezogen haben möchte.

Und damit kommen wir zum größten Problem der unbestätigten Daten: In der Vergangenheit erarbeitete sich Tidux den zweifelhaften Ruf, mit seinen vermeintlichen Insider-Informationen gerne einmal daneben zu liegen. Man denke beispielsweise an seine Bestätigung, dass es „definitiv keine PC-Version von Death Stranding geben wird“. Genießt seine Angaben daher erst einmal mit der nötigen Vorsicht.

CPU PS5 = XSX

GPU PS5 < XSX (less the 1TF)

RAM PS5 > XSX (BW and size)

SSD PS5 > XSX (Speed and size)

Performance PS5 > XSX

This is what info i have gathered over the last few weeks. Final dev kits for PS5 are out.

— Tidux (@Tidux) January 29, 2020