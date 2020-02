One Punch Man – A Hero Nobody Knows: Charaktere mit weiteren Details im Trailer vorgestellt

Mit einem frischen Trailer stellt Bandai Namco die vier Charaktere Puri-Puri Prisoner, "Schlangenbiss-Faust"-Snek, Krabbe Lante und Boros für den kommenden Prügler "One Punch Man – A Hero Nobody Knows" vor.

Im Detail können wir einen Blick auf zwei neue Helden und zwei neue Monster werfen. Es handelt sich um Puri-Puri Prisoner, „Schlangenbiss-Faust“-Snek, Krabbe Lante und Boros. Mit der offiziellen Übersicht und den weiteren Charakterbeschreibungen erfahren wir weitere Details zu den Charakteren.

Neue Helden und Monster:

Puri-Puri Prisoner : Trotz seiner Angewohnheit andere Männer anzugreifen, ist er ein S-Klasse Held, den es nicht zu unterschätzen gilt. Er gab sich als Anführer einer Gefängnisgang aus, um diesem zu entkommen und Zivilisten vor dem König der Tiefsee zu beschützen. Im Kampf zerreißen seine Muskeln die Kleidung, sodass er seinen Gegnern nackt gegenüberstehen muss.

Er ist ein A-Klasse-Held und bekannter Anwärter des Super Fight Tournaments, der seine ungeheure Schnelligkeit und Stärke gegen seine Gegner einsetzt. Seit seinem Sieg gegen ein Schlangen-Typ-Monster, trägt er dessen Haut als Trophäe. Krabbe Lante: Ein ehemaliger Mensch, der zu viele Krabben aß und sich so zu einem krebsähnlichen Monstrum entwickelte. Er ist das erste Monster, das Saitama kennenlernte, als dieser noch Haare besaß und lehrte ihn, dass er das Potenzial eines Helden besitzt.

Ein ehemaliger Mensch, der zu viele Krabben aß und sich so zu einem krebsähnlichen Monstrum entwickelte. Er ist das erste Monster, das Saitama kennenlernte, als dieser noch Haare besaß und lehrte ihn, dass er das Potenzial eines Helden besitzt. Boros: Er ist bekannt als Herrscher des Universums und Anführer einer Gruppe von Alien-Piraten. Aufgrund seiner einmaligen Kräfte sucht er immer noch nach einem passenden Gegner. Vielleicht befindet sich dieser unter den Helden der Erde.

„One Punch Man – A Hero Nobody Knows“ wird am 28. Februar 2020 für PS4, Xbox One und PC veröffentlicht. Im Spiel liegt der Fokus auf 3v3-Teamkämpfen, wobei die Teams aus bekannten Helden und Schurken des Animes zusammengesetzt werden können. Auch Saitama kann ausgewählt werden. Allerdings unterliegt sein Einsatz einigen Bedingungen.

