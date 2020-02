PS5: Abwärtskompatibel zu allen PlayStation-Konsolen? Ubisoft sorgt für Spekulationen

Nach wie vor steht in den Sternen, wann die neue Konsolen-Generation in Form der Xbox Series X beziehungsweise der PS5 im Endeffekt enthüllt werden soll.

Somit sind Spekulationen um mögliche Features nach wie vor Tür und Tor geöffnet. Für reichlich Gesprächsstoff sorgte Sony Interactive Entertainments Bestätigung, dass sich Käufer einer PS5 auf die Unterstützung einer Abwärtskompatibilität freuen dürfen. Da keine näheren Details genannt wurden, ist noch unklar, welche PlayStation-Systeme im Endeffekt unterstützt werden.

Eine offizielle Bestätigung steht noch aus

Nachdem in den vergangenen Wochen spekuliert wurde, dass möglicherweise nur eine Abwärtskompatibilität zur PlayStation 4 geboten werden könnte, sorgte Yves Guillemot, der CEO von Ubisoft, im Rahmen des aktuellen Geschäftsberichts für neue Spekulationen. So merkte Guillemot an, dass die Next-Generation-Konsolen fast alle bisherigen Systeme unterstützen werden. Interessant ist, dass Guillemot explizit von mehreren Next-Generation-Konsolen sprach, für die das Ganze gilt.

„Auf diesen Konsolen wird fast der gesamte Backkatalog der vorherigen Konsolen ausgeführt. Es wird etwas Neues in der Branche sein. Es wird den alten Generationen helfen, auch in den kommenden Jahren große Konsolen auf dem Markt zu sein“, so Guillemot.

Bei der Xbox Series X ist bereits bekannt, dass diese mit der Xbox, der Xbox 360 sowie der Xbox One alle bisherigen Xbox-Konsolen unterstützen wird. Könnte uns auf der PS5 möglicherweise ein ähnliches Szenario ins Haus stehen? Oder drückte sich Guillemot schlichtweg unglücklich aus?

Dies bleibt abzuwarten, da sich Sony Interactive Entertainment bisher weder zu einem möglichen Termin für die Enthüllung der PS5 noch zu den Aussagen von Guillemot äußern wollte.

