PS5 & Xbox Series X: Führt der Coronavirus zu einer Verschiebung der neuen Konsolen-Generation?

Im Laufe der Woche räumte Nintendo ein, dass sich der Ausbruch des Coronavirus in China auf das hauseigene Geschäft mit der Switch auswirken wird.

Laut Firmen-Präsident Shuntaro Furukawa sei in den kommenden Monaten mit Engpässen auf dem japanischen Markt zu rechnen. Aktuellen Berichten zufolge könnten neben der Switch auch die beiden Next-Generation-Konsolen PS5 und Xbox Series X vom Ausbruch des Coronavirus betroffen sein. Diese Befürchtung hegt zumindest das Finanzdienstleistungsunternehmen Jefferies Group, das davon ausgeht, dass die geplante Markteinführung der beiden Konsolen im Herbst dieses Jahres alles andere als in Stein gemeißelt ist.

Foxconn und weitere Fertigungsunternehmen stellten die Produktion ein

Bekanntermaßen wird ein großer Teil der Konsolen in China gefertigt. So auch bei der Xbox Series X beziehungsweise der PS5. Allerdings führte der Ausbruch des Coronavirus in China dazu, dass sich zahlreiche Fertigungsunternehmen wie Foxconn dazu entschlossen, ihre Fabriken erst einmal zu schließen und die Arbeit einzustellen. Sollten die Stillstände länger als einen Monat dauern, könnten sie sich auch auf den Zeitplan von Microsoft und Sony auswirken.

Laut Jefferies Group findet nämlich nahezu die komplette Fertigung der PlayStation- und Xbox-Hardware in China statt. Neben den beiden Konsolen der neuen Generation könnten zudem verschiedene Spiele vom Coronavirus betroffen sein, da 30 bis 50 Prozent aller Assetts der im Westen entwickelten Spiele nach China ausgelagert werden.

Sony und Microsoft selbst wollten sich zu den aktuellen Berichten um einen möglicherweise verzögerten Launch der Xbox Series X beziehungsweise der PS5 bisher nicht äußern.

