BioShock The Collection: Ärgerlicher Speicher-Bug bis heute nicht behoben

In diesem Monat kann "BioShock: The Collection" von PlayStation Plus-Nutzern ohne weitere Kosten heruntergeladen werden. Wie betroffene Spieler übereinstimmend berichten, hat die Spielesammlung weiterhin mit dem ärgerlichen Speicher-Bug zu kämpfen, der bereits zum Release für Unverständnis sorgte.

Auch in diesem Monat dürfen sich PlayStation Plus-Abonnenten natürlich über ausgewählte Titel freuen, die ohne weitere Kosten heruntergeladen werden können.

Unter den Titeln des PlayStation Plus-Monats Februar 2020 befindet sich unter anderem die „BioShock: The Collection“ genannte Spielesammlung. Diese umfasst mit „BioShock“, „BioShock 2“ und „BioShock Infinite“ alle bisherigen Ableger der Reihe. Wie betroffene Spieler übereinstimmend berichten, hat „BioShock: The Collection“ weiterhin mit dem Speicher-Bug zu kämpfen, der Spieler bereits beim Release im Jahr 2016 plagte.

BioShock und BioShock 2 sind betroffen

In „BioShock: The Collection“ werden die Spielstände von „BioShock“ und „BioShock 2“ geteilt, wobei insgesamt zehn Spielstände zur Verfügung stehen. Sind diese nach dem Durchspielen von „BioShock“ belegt, ist ein Speichern in „BioShock 2“ nicht mehr möglich – weder manuell noch über die automatische Speicherfunktion. Somit sind im schlimmsten Fall alle Fortschritte verloren.

Um den Speicher-Bug zu umgehen, sollten die Spieler vor dem Start von „BioShock 2“ darauf achten, dass mindestens ein freier Speicherplatz vorhanden ist. Ob der besagte Speicher-Bug noch behoben wird, bleibt abzuwarten. Angesichts der Tatsache, dass die „BioShock“-Sammlung bereits seit 2016 erhältlich ist und der Fehler nach wie vor nicht aus der Welt geschafft wurde, ist wohl zu bezweifeln, dass ein entsprechendes Update noch folgt.

„BioShock: The Collection“ ist für den PC, die Xbox One sowie die PlayStation 4 erhältlich.

