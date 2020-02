PS5: Abschied von den Hartplastik-Hüllen? Fan schlägt und stellt umweltfreundliche Variante vor

Auch an den drei großen Konsolen-Herstellern gingen die Klimadiskussionen der vergangenen Monate natürlich nicht spurlos vorüber.

So kündigte Microsoft beispielsweise an, dass das Unternehmen das Ziel verfolgt, die Xbox-Konsolen irgendwann möglichst klimaneutral produzieren zu können. Sony Interactive Entertainment hingegen möchte den CO2-Ausstoß mit einem geringeren Stromverbrauch im Standby-Modus der PS5 reduzieren. Ein Nutzer ging derweil noch einen Schritt weiter und schlug vor, auf die klassischen Hartplastik-Hüllen zu verzichten.

Anstatt mit diesen für reichlich Müll zu sorgen, könnte in der kommendem Konsolen-Generation auf eine umweltfreundliche Alternative gesetzt werden. Optisch orientiert sich der Vorschlag des Twitter-Nutzers an klassischen Vinyl-Verpackungen, in denen die PS5-Spiele in Papier eingehüllt und anschließend in einer Verpackung aus Pappe untergebracht wird.

Neu wäre ein Schritt dieser Art übrigens nicht. So kündigte der Publisher Sega vor wenigen Tagen an, die hauseigenen PC-Spiele zukünftig nur noch in recyclebaren Materialen zu veröffentlichen. In wie weit Sony Interactive Entertainment und Microsoft in der Tat Abstand von den bisherigen Hardplastik-Verpackungen nehmen könnten, bleibt abzuwarten.

Sowohl die PS5 als auch die Xbox Series X werden im diesjährigen Weihnachtsgeschäft ins Rennen geschickt. Wann mit der offiziellen Enthüllung der Konsolen der neuen Generation zu rechnen ist, steht leider weiter in den Sternen.

OK, so after my #PS5 jewell case mockups were fairly well received, I thought I’d take the feedback & create eco-friendly, cardboard sleeve mock-ups too.

If they were printed on a lovely tactile paper, they’d be sweet! 💙 @PlayStationUK #TheLastOfUsPartII #ghostoftsushima pic.twitter.com/juhfvU0EV7

