Xbox Series X: Der Spieler im Fokus der Bemühungen – Microsoft über eine mögliche VR-Unterstützung

In einem Interview verteidigte Microsofts Phil Spencer die Entscheidung, die hauseigenen First-Party-Titel vorerst für die Xbox Series X und die Xbox One zu veröffentlichen. Darüber hinaus verlor das Xbox-Oberhaupt ein paar Worte über eine mögliche VR-Unterstützung in der nächsten Generation.

Vor wenigen Wochen gab Microsoft bekannt, dass das Unternehmen zumindest im ersten Jahr der Xbox Series X auf exklusive Titel verzichten wird. Stattdessen werden die hauseigenen First-Party-Produktionen mindestens bis Ende 2021 auch für die Xbox One-Familie veröffentlicht.

Nachdem an dieser strategischen Ausrichtung einiges an Kritik laut wurde, verteidigte Xbox-Oberhaupt Phil Spencer diesen Schritt in einem aktuellen Interview. Wie Spencer zu verstehen gab, stehen die Spieler und nicht mehr die Geräte an sich im Fokus von Microsofts Bemühungen. Das in Redmond verfolgte Ziel: Möglichst viele Spieler anzusprechen.

Dritthersteller können selbst entscheiden

„Wir wollten eine Spielkonsole bauen, die das absolut Beste sein sollte, was wir auf einem Fernseher anbieten können, und die den Entwicklern einzigartige Fähigkeiten liefert, mit denen sie die besten Spiele entwickeln können. Das will man jedoch nicht unter dem Ausschluss von anderen tun. Man will das auch Hand in Hand mit den Entwicklern machen, weil die Entwickler ein möglichst breites Publikum finden wollen. Und da gibt es immer Kompromisse“, so Spencer.

Zum Thema: PS5 und Xbox Series X: Die Spezifikationen haben nicht den größten Einfluss, meint Alex Hutchinson

Und weiter: „Ich werde nicht jedem Drittanbieter-Studio vorschreiben, was es zu unterstützen hat. Was wir in der heutigen Welt sehen, ist jedoch, dass die Spieler mit ihren Freunden spielen wollen, unabhängig davon, welches Gerät diese Freunde benutzen. Wir sehen, dass die Leute die größte Auswahl an Spielen haben wollen und dass die Entwickler die beste verfügbare Technologie nutzen möchten. Wir haben diesen Plan mit allen drei Punkten als Input erstellt und wir haben ein gutes Gefühl dabei.“

Keine VR-Unterstützung zum Launch der Xbox Series X

Mit einem Blick auf den Markt für VR-Systeme und entsprechende Software führte Spencer aus, dass sich Microsoft zum Launch der Xbox Series X erst einmal auf die eigenen Stärken konzentrieren und von einer Unterstützung von VR-Systemen absehen wird. Gleichzeitig hofft Spencer jedoch darauf, dass der VR-Markt in den kommenden Jahren kontinuierlich wächst.

Zum Thema: PS5 & Xbox Series X: Führt der Coronavirus zu einer Verschiebung der neuen Konsolen-Generation?

„VR ist nicht so einfach, dass man nur das Headset anschließen muss: Man muss das Dashboard neu machen… es gibt eine Menge Arbeit, die dahinter steckt. Die Teams bei Valve, Sony und Oculus, die diese Arbeit machen, kennen die Komplexität und wissen, was es bedeutet, diese Plattform zu unterstützen. […] Ich hoffe nicht, dass VR verschwindet. Ich hoffe, dass es größer wird. Ich hoffe, es wird etwas, das so wichtig ist, dass es für uns ein No-Brainer wäre, es zu unterstützen“, heißt es hier.

Die Xbox Series X soll genau wie die PS5 im diesjährigen Weihnachtsgeschäft veröffentlicht werden.

Quelle: VGC

