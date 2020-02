PS4 Pro: Konsole zu laut? Eine Wasserkühlung macht sie „ziemlich leise“

Die PS4 (Pro) zählt nicht zu den leisesten Konsolen auf dem Markt, was bei einem Besitzer die Idee aufkommen ließ, sein persönliches Exemplar mit einer Wasserkühlung auszustatten. Vorgestellt wird die Konstruktion in einem weiter unten eingebetteten Video sowie in einem Reddit-Thread, den ihr euch hier anschauen könnt.

Ziemlich leise und mit SSD: Als Basis diente eine PS4 Pro, die laut der Angabe des Schöpfers nun ziemlich leise ist. Außerdem erweiterte der Spieler seine Konsole mit einem 2-TB-SSD-Laufwerk, mit dem sich die Ladezeiten laut seiner Aussage halbierten.

Im erwähnten Reddit-Thread schrieb JMAGG, so der Name des Bastlers, zu einer umgebauten Konsole: „Meine PS4 Pro ist jetzt ziemlich leise. Mit der installierten 2-TB-SSD halbieren sich die Ladezeiten. Ja, ich weiß, dass es unnötig ist, aber ich finde es cool. Ich hoffe auch, dass dieses Video Leuten hilft, die ein PC-Netzteil für die Stromversorgung ihrer PS4 verwenden möchten.“

Günstig ist eine PS4 Pro mit Wasserkühlung und SSD-Laufwerk natürlich nicht. Letztendlich sollen sich die Kosten auf etwa 1.000 Dollar summiert haben, was den Kauf der Konsole mit einschließt.

Solltet ihr es in Erwägung ziehen, eure PS4 mit einer vergleichbaren Kühlung zu erweitern, dann werft einen Blick auf den Youtube-Kanal von JMAGG, wo einige Videos mit Szenen vom Entstehungsprozess gestartet werden können.

PS5 erhält aufwändiges Kühlsystem

In der Vergangenheit wurde das Kühlsystem der PS4 nicht selten mit einem Jet oder Staubsauger verglichen. Und es scheint, dass Sony in der PS5-Generation bestrebt ist, derartige Kritik gar nicht erst aufkommen zu lassen.

Bisher unbestätigten Meldungen zufolge verfügt die PS5 über ein neues und kostspieliges Kühlsystem, das dazu beitragen könnte, Überhitzungen und somit unnötige Geräuschpegel zu vermeiden.

Auf das neue Kühlsystem verweist Bloomberg in einem Artikel, der auf Angaben eines Insiders basieren soll. Dieser habe erfahren, dass die Lüftung „ungewöhnlich teuer“ sei. Sie soll mehrere Dollar kosten, was zunächst nach einem geringen Betrag klingt. Doch wird in solche Komponenten in der Regel nicht mehr als ein Dollar investiert, sodass der Gesamtpreis der jeweiligen Konsole im Rahmen bleibt.

Das Ergebnis können wir in wenigen Monaten hören. Erscheinen soll die PS5 gegen Ende des Jahres zu einem bislang unbekannten Preis.

