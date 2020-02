Nach der Bekanntgabe von Sonys Finanzergebnissen für das vergangene Quartal brachte der Analyst Hideki Yasuda vom in Osaka ansässigen Unternehmen Ace Research Institute eine erste Analyse zum möglichen Absatz der PS5 heraus.

Laut der Einschätzung des Analysten könnten von der PS5 und PS4 im kommenden Geschäftsjahr, das am 1. April 2020 startet und am 31. März 2021 endet, jeweils sechs Millionen Einheiten ausgeliefert werden. Für die PS5 gilt: Sie kommt erst im Weihnachtsquartal 2020 in den Handel, während die PS4 einige Monate mehr Zeit hat, um diese Zahl zu erreichen. Eine Preissenkung zum Launch der PS5 könnte den Absatz der PS4 (Pro) nochmals beflügeln.

Zum Vergleich: Im vergangenen Quartal (Oktober bis Dezember 2019) konnte Sony 6,1 Millionen Exemplare der PS4 ausliefern. Bei der Markteinführung der PS5 dürfte die Verfügbarkeit die Verkaufszahlen in einem gewissen Maß limitieren.

15 Millionen im darauffolgenden Geschäftsjahr

Auch für die Zeit nach der Launch-Phase der PS5 hat Hideki Yasuda eine Zahl parat. Er glaubt, dass im Geschäftsjahr vom 1. April 2021 bis zum 31. März 2022 mit etwa 15 Millionen Auslieferungen gerechnet werden kann.

Hideki Yasuda erwähnte ergänzend, dass das Angebot von DRAM-Komponenten knapp ausfallen könnte. Doch er glaubt nicht daran, dass dies ein großes Problem für die PlayStation 5 darstellen wird.

Unklar ist weiterhin, wann genau die PS5 auf den Markt kommen wird. Denkbar wäre ein Launch im November. Diese Monat nutzte Sony auch bei der Markteinführung der PS4. Zum Preis der neuen Konsole wurden bislang keine Angaben gemacht. Vermutet wird, dass die Kunden etwa 400 bis 500 Euro in die neue Hardware investieren müssen. Gerüchten zufolge ist die PS5 weniger leistungsfähig als die Xbox Series X, aber im Gegenzug günstiger.

Ausgestattet ist die PS5 mit einer SSD, die Ladezeiten deutlich reduzieren soll. Auch scheint es, dass sich Sony die Kritik der Spieler zu Herzen nahm und in die Lüftung Optimierungen einfließen ließ. In dieser Woche war von einem aufwändigen Kühlsystem die Rede.

