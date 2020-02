Vor PS5-Launch: Absatz von PS4 und Xbox One sinkt schneller als erwartet

Die beiden Konsolen PS5 und Xbox Series X sind nur noch wenige Monate entfernt, was einer der Gründe dafür ist, dass der Verkauf der Konsolen PS4 und Xbox One sinkt. Laut Daniel Ahmad ist der Rückgang deutlicher als erwartet.

In der vergangenen Woche wurden die neusten NPD-Zahlen veröffentlicht, die einen Blick auf den Spielemarkt der Vereinigten Staaten werfen lassen. In allen Bereichen kam es verglichen mit dem Vorjahr zu einem deutlichen Rückgang, was vor einem Generationswechsel nicht ungewöhnlich ist.

Es scheint aber, dass der Rückgang deutlicher als gewohnt ausfällt. Darauf verweist der Analyst und Insider Daniel Ahmad auf Twitter. Laut seiner Aussage fielen die Hardware-Verkäufe der PS4 und Xbox One im vergangenen Monat niedriger aus als der Absatz der PS3 und Xbox 360 im letzten Januar vor der Einführung der Nachfolgekonsolen.

Ahmad auf Twitter: „Eine interessante Erkenntnis aus dem US-amerikanischen NPD-Bericht ist, dass die Verkäufe von PS4- und XB1-Hardware im Januar 2020 erheblich niedriger sind als die von PS3 und Xbox 360 im Januar 2013. Die Konsolen der nächsten Generation stehen vor der Tür, aber bei beiden [Current-Gen-Konsolen] erfolgt ein stärkerer Rückgang als erwartet. Die Switch ist weiterhin stabil.“

In einem weiteren Tweet weist Ahmad darauf hin, dass der Rückgang ein Resultat mehrerer Faktoren ist. Dazu zählen:

PS4 und Xbox One halten seit einigen Jahren die aktuellen Preise.

Auswirkungen früher Ankündigungen rund um die PS5 und Xbox Series X samt Abwärtskompatibilität.

Der Übergang auf das HD-Gaming über zahlreiche Geräte hinweg.

Verzögerungen bei den für 2020 geplanten großen Spielen.

Darauf aufbauend ist nicht davon auszugehen, dass sich an der Situation in den kommenden Monaten etwas ändern wird. Erst mit der Einführung der PS5 und Xbox Series X wird der Hardware-Markt wieder angekurbelt.

PS5 und Xbox Series X erscheinen Ende des Jahres

Wann genau die PS5 und Xbox Series X auf den Markt kommen werden, gaben Sony und Microsoft bisher nicht preis. Der Launch soll irgendwann vor Weihnachten erfolgen. Wir erinnern uns: Die PS4 erschien in den USA Mitte und hierzulande Ende November 2013. Die Xbox One kam am 22. November des selben Jahres auf den Markt.

+++ PS5-Spiele: Die bisher angekündigten PlayStation 5-Games +++

Unabhängig davon, wann die neue Hardware den Markt erobern wird, dürfte in erster Linie eine rechtzeitige Vorbestellung dafür sorgen, dass ihr die Hardware schon zu Weihnachten in den Händen halten könnt. Der Vorverkauf startet irgendwann in den kommenden Monaten – vermutlich nach einer weiteren Enthüllung. Microsoft dürfte die E3 2020 nutzen. Sony verzichtet auf die amerikanische Messe und setzt auf ein anderes Event.

Mehr zur Next-Gen:

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu PS4