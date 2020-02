My Hero One’s Justice 2: Spielmodi und Charaktere vorgestellt – weiterer Trailer verfügbar

Bevor "My Hero One’s Justice 2" im März in den Handle kommt, verrät Bandai Namco weitere Details zu den Spielmodi und Charakteren des Kampfspiels.

Bandai Namco Entertainment hat mit einer aktuellen Meldung einige Details über die verschiedenen Spielmodi und weitere neue Charaktere für das kommende Kampfspiel „My Hero One’s Justice 2“ präsentiert. Zudem bietet ein frischer Trailer einen Blick auf das Spiel.

Im Spiel werden drei verschiedene Modi zur Auswahl stehen: Der Story-Modus, der Missions-Modus und der Arcade-Modus. Während im Story-Modus die Geschichte aus Sicht der Helden und Schurken genauer verfolgt wird, können im Missions-Modus eigene Helden-Büros organisiert werden. Im Arcade-Modus müssen hingegen vorgegebene Kämpfe absolviert werden. Die offizielle Übersicht liefert nachfolgen noch einige Details.

Drei Spiel-Modi:

Story-Modus: Der Story-Modus bleibt dem Anime treu und ist aus Sichtweise des Helden und Schurken spielbar. Mit spektakulären Kämpfen und atemberaubenden Filmelementen erleben Spieler den Kampf um Gerechtigkeit.

Der Story-Modus bleibt dem Anime treu und ist aus Sichtweise des Helden und Schurken spielbar. Mit spektakulären Kämpfen und atemberaubenden Filmelementen erleben Spieler den Kampf um Gerechtigkeit. Missions-Modus: Dieser Modus erlaubt Spieler, ihre eigenen Helden-Büros zu organisieren. Das erfolgreiche Bestehen von Missionen wird mit Geld entlohnt, mit dem das Team erweitert und Lieblingscharaktere ausgewählt werden können.

Dieser Modus erlaubt Spieler, ihre eigenen Helden-Büros zu organisieren. Das erfolgreiche Bestehen von Missionen wird mit Geld entlohnt, mit dem das Team erweitert und Lieblingscharaktere ausgewählt werden können. Arcade-Modus: Jeder Charakter wird in vorgegebene Kämpfe ziehen, die exklusive Dialoge freischalten.

Vier neue Charaktere

Zudem haben die Macher vier neue neue Charaktere vorgestellt. Welche Besonderheiten diese Charaktere aufweisen verrät die folgende Übersicht.

Gang Orca: Ein Superheld, der aufgrund seiner Mutanten-Typ-Macke die Kräfte des Schwertwals nutzen kann. Mit seiner gesteigerten Wahrnehmung und Schallwellen-Manipulation schlägt er Schurken in die Flucht.

Ein Superheld, der aufgrund seiner Mutanten-Typ-Macke die Kräfte des Schwertwals nutzen kann. Mit seiner gesteigerten Wahrnehmung und Schallwellen-Manipulation schlägt er Schurken in die Flucht. Seiji Shishikura: Er gehört zu den Elite-Schülern der Shiketsu Oberschule und kann mit seiner Macke rohes Fleisch manipulieren, was ihm einen Vorteil gegenüber anderen Lebewesen verschafft.

Er gehört zu den Elite-Schülern der Shiketsu Oberschule und kann mit seiner Macke rohes Fleisch manipulieren, was ihm einen Vorteil gegenüber anderen Lebewesen verschafft. Camie Utushimi: Auch sie besucht die Shiketsu Oberschule und zählt zu den vielversprechendsten Heldinnen ihrer Generation. Ihr Körper kann einen seltsamen Nebel produzieren, der sich negativ auf die Sinne ihrer Gegner auswirkt und diese leicht angreifbar macht.

Auch sie besucht die Shiketsu Oberschule und zählt zu den vielversprechendsten Heldinnen ihrer Generation. Ihr Körper kann einen seltsamen Nebel produzieren, der sich negativ auf die Sinne ihrer Gegner auswirkt und diese leicht angreifbar macht. Kendo Rappa: Einer von Overhauls Handlangern, der sich auf den Nahkampf spezialisiert hat. Er ist ein erstklassiger Kämpfer, der sich mit den stärksten Gegnern misst und dabei regelmäßig sein Leben aufs Spiel setzt.

„My Hero One’s Justice 2“ kommt am 13. März 2020 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC in den Handel.

