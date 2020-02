Dreams: Accolades-Trailer präsentiert überragende Pressestimmen

Eine Woche nach der Veröffentlichung der ersten Testberichte mit entsprechenden Wertungen haben die Verantwortlichen von Sony Interactive Entertainment und Media Molecule den offiziellen Accolades-Trailer zum PS4-Kreativspiel „Dreams“ veröffentlicht.

Accolades-Trailer mit überaus positiven Pressestimmen

Wie in dieser Art von Trailern üblich werden zahlreiche überaus positive Pressestimmen zu dem frisch veröffentlichten PS4-Exklusivspiel zu passenden Gameplay-Szenen präsentiert. Basierend auf 56 Testberichten kommt „Dreams“ auf Metacritic derzeit übrigens auf einen sehr guten Durchschnittswert von 89 Punkten.

Dreams im Test: Das beste Playstation-Kreativspiel auf dem Markt

„Dreams“ ist einerseits für kreative Köpfe interessant, die mit den Werkzeugen des Titels unvorstellbare Möglichkeiten bekommen, ihre Kreativität auszuleben. Andererseits kommen aber auch gewöhnliche Spieler auf ihre Kosten, die sich mit der Story-Kampagne befassen können und durch die unzähligen Nutzer-Kreationen surfen können. Langfristig gibt es also für alle Spieler jede Menge Inhalt.

Auch die Entwickler von MediaMolecule und Sony haben bereits langfristigen Support zugesichert. Mindestens zehn Jahre möchte man an dem Titel festhalten. Auch auf der PS5 soll der Titel bereits laufen. Eine entsprechende PS5-Version scheint demnach bereits gesichert zu sein.

In unserem Test steht im Fazit unter anderem: „‚Dreams‘ ist eine erfrischende Abwechslung zwischen all den Open-World-Zeitfressern und knallharten Actionspielen. Media Molecule erfindet sich mit ‚Dreams‘ nach ‚LittleBigPlanet‘ und ‚Tearaway‘ neu. Und so wundert es auch nicht, dass wir keine Genre-Schublade finden wollen, in die wir ‚Dreams‘ hineinstopfen.“

Nachfolgend könnt ihr den besagten Accolades-Trailer zu „Dreams“ ansehen:

