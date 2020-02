Monster Hunter: Capcom möchte die Marke über die Welt der Spiele hinaus ausbauen

Mit mittlerweile mehr als 15 Millionen verkauften Spielen gehört das Action-Rollenspiel „Monster Hunter World“ zu Capcoms erfolgreichsten Projekten überhaupt.

Trotz allem ist das japanische Unternehmen nicht gewillt, sich auf den Lorbeeren des Erfolges auszuruhen. So wies Ryozo Tsujimoto, der Producer von „Monster Hunter World“, in einem Interview darauf hin, dass Capcom die Marke weiter ausbauen möchte. Dabei wird sich das Unternehmen allerdings nicht auf die Welt der Spiele beschränken. Auch Abstecher in andere Medien wie Filme sind demnach geplant.

Eine neue Generation von Monster Hunter-Spielern

„Verglichen mit anderen großen Marken von Capcom ist Monster Hunter nach wie vor eine recht junge Serie. Ich gehe nicht davon aus, dass jeder auf der Welt über World oder Iceborne Bescheid weiß. Selbst in Japan werden wir eine neue Generation von Spielern haben“, führte Tsujimoto aus.

Und weiter: „Seit ich mich mit der Serie beschäftigt habe, wollte ich Monster Hunter über die Spiele hinausführen und sie weltweit durchsetzen. In den letzten 15 Jahren haben wir hart gearbeitet, aber wir haben unser Ziel noch immer nicht erreicht. Von Events bis hin zu Filmen und mehr werden wir die Marke noch weiter vorantreiben.“

Ein interessanter Fakt am Rande: Laut Tsujimoto arbeiteten an der „Iceborne“-Erweiterung nicht weniger als 300 Entwickler mit. „Monster Hunter World“ ist für den PC, die Xbox One sowie die PlayStation 4 erhältlich.

