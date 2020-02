Golf With Your Friends: Minigolf-Multiplayer-Spiel erscheint in diesem Jahr für die Konsolen – Neuer Trailer

Das Minigolf-Spiel "Golf With Your Friends" wird im Laufe dieses Jahres für die PlayStation 4, die Xbox One und die Nintendo Switch erscheinen. Ein erster Trailer stellt uns den Titel vor.

Team17 und Blacklight Interactive haben bekanntgegeben, dass sie „Golf With Your Friends“ für die PlayStation 4, die Xbox One und die Nintendo Switch veröffentlichen werden. Nachdem der Titel bereits Anfang 2016 im Early Access für den PC erschienen, werden dieses Jahr auch endlich Konsolenspieler in den Genuss des Titels kommen können.

Mit „Golf With Your Friends“ bekommen die Spieler einen Minigolf-Titel geboten, der auch einen Online-Multiplayer für bis zu 12 Spieler mit sich bringt. Auf mehr als zehn einzigartigen Kursen, die allesamt ein eigenes Thema sowie einen eigenen Schauplatz umfassen, sollen die Spieler ihre Klasse unter Beweis stellen können.

In benutzerdefinierten Spielen kann man auch Power-Ups nutzen, um den Fortschritt der Freunde zu behindern. Unter anderem kann man Honig auf den Kurs schütten, den Ball in einen Würfel verwandeln oder ihn an der Stelle festfrieren lassen. Des Weiteren kann man unterschiedliche Spielmodi erwarten, sodass man auch mal auf einen Basketballkorb oder ein Hockeytor spielt. Selbstverständlich dürfen auch die kosmetischen Inhalte nicht fehlen, damit man den eigenen Golfball anpassen kann.

Ein neuer Trailer stellt uns die Konsolenversion von „Golf With Your Friends“ noch einmal vor:



(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Golf With Your Friends