Vorbesteller-Charts: Zwei Switch-Spiele vor Final Fantasy 7

Die neusten Vorbesteller-Charts aus Deutschland sind eingetroffen. Sie verraten, welche Games in den vergangenen Tagen am häufigsten vorbestellt wurden. Die ersten drei Plätze gingen an zwei Switch-Projekte und ein PS4-Spiel.

In den vergangenen Tagen wurden in Deutschland zahlreiche Spiele vorbestellt. Und welche Games dabei besonders hoch in der Gunst der Käufer standen, verrät die aktuelle Vorbesteller-Top 10. Sie basiert auf Angaben aus dem Handel und deckt den Zeitraum vom 20. bis zum 26. Februar 2020 ab.

Den Spitzenplatz konnte das Switch-Spiel „Animal Crossing: New Horizons“ verteidigen. Erscheinen wird der Titel am 20. März 2020. Der zweite Platz der neusten Vorbesteller-Top 10 aus Deutschland ging ebenfalls an ein Switch-Spiel. Es handelt sich um „Pokemon Mystery Dungeon: Retterteam DX“, das für eine Veröffentlichung am 6. März 2020 vorgesehen ist.

Auf dem dritten Platz landete wie schon in der Vorwoche das „Final Fantasy 7 Remake“. Bis zum 10. April 2020 müssen sich die Fans darauf gedulden. Einen Platz nach oben ging es für „Persona 5 Royal“. Es soll am 31. März 2020 erscheinen. Schon am 28. April 2020 geht „Sakura Wars“ an den Start. Es reichte in dieser Woche für den fünften Rang.

Ebenfalls in den Top 10 vertreten sind „Resident Evil 3“, „One Piece: Pirate Warriors 4“, „DOOM Eternal“ und „Nioh 2“. Nachfolgend seht ihr die komplette Rangliste.

Vorbesteller-Top 10 in der Übersicht

In der aktuellen Top 10 sind sieben PS4- und zwei Switch-Spiele Spiele bzw. Versionen vertreten. Die Xbox One ist nur einmal dabei.

