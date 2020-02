Frictional Games: Ein erstes Teaser-Video zum neuen Projekt der SOMA-Macher

Bereits im Jahr 2017 kündigten die Horror-Experten von Frictional Games gleich mehrere neue Projekte für die Konsolen und den PC an.

Der Haken an der Sache: Konkrete Details und Eindrücke sollten über einen langen Zeitraum auf sich warten lassen. Erst Ende Dezember des vergangenen Jahres stellte Frictional Games eine Teaser-Website bereit, auf der ein pulsierendes Licht zu sehen war. Ergänzend dazu steht ab sofort ein neues Teaser-Video zur Verfügung, das ihr euch unterhalb dieser Meldung zu Gemüte führen könnt.

Ein Sandsturm sorgt für Unbehagen

Das neueste Teaser-Video von Frictional Games rückt eine gewisse Isa in den Mittelpunkt, die sich in einem Sandsturm wiederfindet. In den Sternen steht leider weiterhin, wann mit der offiziellen Enthüllung beziehungsweise Präsentation von Frictional Games‘ zu rechnen ist. Als sicher gilt nur, dass wir es hier erneut mit einem Horror-Titel zu tun haben.

Zum Thema: SOMA: Es befinden sich zwei Projekte bei Frictional Games in Arbeit

Schließlich machte sich das 2006 im schwedischen Helsingbrog gegründete Studio in den vergangenen vor allem mit schaurigen Horror-Erfahrungen einen Namen. Darunter mit Hits wie „Penumbra: Overture“, „Amnesia: The Dark Descent“ oder „SOMA“.

Sollten sich konkrete Details oder Eindrücke zum neuen Werk des schwedischen Studios ergeben, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

