Plants vs. Zombies Schlacht um Neighborville: ‚Glück des Zombies‘-Festival gestartet

Unter dem Namen "Glück des Zombies" wurde in der Welt von "Plants vs. Zombies: Schlacht um Neighborville" ein neues Event gestartet. Wir verraten euch, worauf ihr euch im Detail freuen dürft.

Wie Electronic Arts und die Entwickler von PopCap Games bekannt gaben, dürfen sich die Spieler von „Plants vs. Zombies: Schlacht um Neighborville“ heute über neue Inhalte freuen.

So startete unter dem Namen „Glück des Zombies“ ein neues Festival, mit dem unter anderem einem neuen Charakter in Form des Zauberer-Zombies der Weg ins Spiel geebnet wird. Hinzukommen Goldtöpfe oder thematisch passende Kobold-Hutballons. Der neue Charakter Zauberer-Zombie ist ab heute am Ende der Preiskarte verfügbar. Die Spieler können zudem in der Mitte der Preiskarte das seltene Kostüm „Zitron 5000“ freischalten.

Ein neuer mächtiger Magier

Wer hingegen das legendäre Zauberer-Kostüm Wunschbrecher freischalten möchte, wird sich zunächst alle anderen Preise sichern müssen, die in diesem Monat angeboten werden. Offiziellen Angaben zufolge handelt es sich beim Zauberer-Zombie um einen mächtigen Magier, der für spielerisch neuen Wind in der Welt von „Plants vs. Zombies: Schlacht um Neighborville“ sorgen wird.

„Der Zauberer-Zombie ist ein mächtiger Magier, der auf den Köpfen seiner Verbündeten reiten kann. Darüber hinaus kann er als Solo-Charakter seine übernatürlichen Fähigkeiten unter Beweis stellen, mit denen er neue Strategien für das gesamte Team eröffnet“, so die Entwickler weiter.

Sollte es euch nicht gelingen, den Zauberer-Zombie in diesem Monat freizuschalten, könnt ihr ihn euch im April 2020 für 500.000 Münzen sichern.

Quelle: Pressemitteilung

