PS Store Releases: Neuerscheinungen im PlayStation Store mit Pathologic 2 und weiteren Games

Sony hat eine Übersicht über die Neuerscheinungen der Woche im PlayStation Store veröffentlicht. Saisonbedingt ist sie sehr überschaubar. Aber dennoch sind einige Neuzugänge dabei, die euer Interesse wecken könnten.

Schon seit gestern kann die Demo des Remakes von „Final Fantasy 7“ geladen werden. Der Launch erfolgte recht überraschend im PlayStation Store. Unsere Meldung dazu lest ihr hier.

Zu den weiteren Neuerscheinungen der kommenden Woche zählt „The Division 2 – Warlords of New York“. Dabei handelt es sich um ein Addon für den Ubisoft-Shooter. Der Launch der Erweiterung erfolgt am heutigen 3. März 2020.

Auch die PS4-Version von „Pathologic 2“ erreicht in dieser Woche den PlayStation Store. Der Launch wurde gestern für den 6. März angekundigt. In der heuten PS Store-Übersicht ist der Titel mit einer Veröffentlichung am 4. März gelistet. Warten wir es ab.

Außerdem erscheinen in dieser Woche „Warriors Orochi 4 Ultimate“ samt Deluxe Edition und „60 Seconds!“. Nachfolgend haben wir die komplette Übersicht für euch.

PS4-Neuerscheinungen der Woche

Final Fantasy VII Remake Demo – 2. März

ACA Neogeo Art of Fighting 3 – 3. März

Color Slayer – 3. März

Separation – 3. März

Spellbreak – Champion Founder Pack – 3. März

Spellbreak – Mystic Founder Pack – 3. März

Spellbreak – Sorcerer Founder Pack – 3. März

The Division 2 – Warlords of New York Ultimate Edition – 3. März

The Division 2 Warlords of New York – 3. März

Glass Masquerade 2: Illusions Deluxe edition – 4. März

Pathologic 2 – 4. März

Syrup and The Ultimate Sweet – 4. März

60 Seconds! – 6. März

Breeder Homegrown: Director’s Cut – 6. März

CrossCode – 6. März

Warriors Orochi 4 Ultimate – 6. März

Warriors Orochi 4 Ultimate Deluxe Edition – 6. März

PS Plus-Spiele für März ab heute verfügbar: Bei den PlayStation Plus-Spielen für März 2020 handelt es sich zwar um keine Neuerscheinungen, aber auch sie werden heute im PlayStation Store freigeschaltet.

+++ PS Plus Rewards: Angebote und Deals für März enthüllt +++

Ohne Zusatzkosten downloaden könnt ihr ab Mittag „Shadow of the Colossus“. Als PS Plus-User spart ihr rund 40 Euro. Auch das 2017 veröffentlichte „Sonic Forces“ wird heute im Laufe des Tages in die Instant Games Collection aufgenommen. Der reguläre Preis im PlayStation Store beträgt 39,99 Euro.

