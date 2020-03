Final Fantasy VII Remake: Demo steht bereit – Diese Inhalte werden geboten

Bereits vor ein paar Wochen sickerte durch, dass interessierte Spieler schon vor dem offiziellen Release des „Final Fantasy VII Remakes“ Hand an die Neuauflage legen dürfen.

Nachdem sich Square Enix bisher bedeckt hielt und die Gerüchte um die Demo zum „Final Fantasy VII Remake“ nicht kommentieren wollte, machte das japanische Unternehmen nun Nägel mit Köpfen. Wie bekannt gegeben wurde, ist die Demo zum Remake ab sofort verfügbar und kann kostenlos aus dem PlayStation Store heruntergeladen werden. Doch welche Inhalte werden im Rahmen der Probefassung geboten?

Kostenloses PS4-Design beim Download der Demo

Auch diesbezüglich sorgte Square Enix für Klarheit und wies darauf hin, dass ihr im Rahmen der „Final Fantasy VII Remake“-Demo die Möglichkeit bekommt, die erste Mission des Abenteuers und somit den Angriff auf den Mako-Reaktor zu bestreiten. Zu beachten ist, dass die Inhalte der Demo technisch wie spielerisch von der Vollversion abweichen können.

Zum Thema: Final Fantasy VII Remake: Verschiebung hat keinen Einfluss auf die Arbeiten an der zweiten Episode

Weiter heißt es, dass die in der Demo erzielten Fortschritte nicht in die Vollversion des Titels übernommen werden können. Das „Final Fantasy VII Remake“ wird in Form mehrere Episoden veröffentlicht, die laut Square Enix hinsichtlich des Umfangs typischen Vollpreis-Rollenspielen entsprechen sollen.

In Europa wird die erste Episode ab dem 10. April 2020 ein Jahr lang zeitexklusiv für für die PlayStation 4 erhältlich sein. Wer die heute veröffentlichte Demo bis zum 11 Mai. 2020 herunterlädt, darf sich zudem über ein kostenloses PS4-Design mit den Hauptcharakteren des legendären Rollenspiel-Klassikers freuen.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Final Fantasy VII Remake