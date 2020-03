Red Dead Redemption 2: Neuer Patch 1.19 veröffentlicht

Rockstar hat ein neues Update für den Open-World-Western „Red Dead Redemption 2“ beziehungsweise „Red Dead Online“ veröffentlicht. Der neue Patch 1.19 steht für PS4, Xbox One und PC zum Download bereit.

Patch 1.19 verbessert die Stabilität

PS4-Spieler müssen zunächst einen Download von rund 625 Megabyte bewältigen müssen, bevor sie mit der aktualisierten Version starten können. Xbox One-Spieler berichten von einem 3,2 Gigabyte großen Update auf der Microsoft-Konsole. Je nach Launcher gibt es bei der PC-Version auf Steam ein 95 MB großes Update und für die Version vom Rockstar-Launcher ein 725 MB großes Update.

Der offizielle Changelog wurde bisher noch nicht geteilt. Die bisher bekannte Liste der Änderungen (via Reddit) ist recht kurz. So bringt der Patch 1.19 für „Red Dead Redemption 2“ lediglich einige Stabilitäts-Updates und weitere Verbesserungen mit sich. Was sich im Details getan hat, verraten die Entwickler von Rockstar nicht.

Sollten noch genauere Details bekannt werden, aktualisieren wir die Meldung. Wenn euch einige Veränderungen aufgefallen sind, dann lasst uns in den Kommentaren davon wissen.

Weitere Neuerungen zu „Red Dead Online“ gibt es mit der neuen Event-Woche in den kommenden Tagen. Welche neuen Events, Boni und Belohnungen Rockstar für die Spieler vorbereitet hat, erfahren wir wahrscheinlich schon morgen. Die aktuellen Details findet dann hier in einer passenden Meldung auf der Seite.

