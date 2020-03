Call of Duty Warzone: Download-Größe, Startzeit, Spiel-Modi und mehr – Die wichtigsten Details in der Übersicht

Unter dem Namen „Call of Duty: Warzone“ kündigte Activision den kostenlos spielbaren Battle-Royal-Modus im Laufe des gestrigen Abends offiziell an.

Während die Early-Access-Version für Besitzer von „Call of Duty: Modern Warfare“ am heutigen Dienstag, den 10. März um 16 Uhr unserer Zeit an den Start geht, können Otto Normalverbraucher ab 20 Uhr loslegen. Je nach Plattform liegt die Download-Größe von „Call of Duty: Warzone“ zwischen 83 und 101 Gigabyte. „Warzone“ bietet mit dem klassischen Battle-Royal auf der einen sowie „Plunder“ auf der anderen Seite zwei verschiedene Spiel-Modi.

Fahrzeuge, Gulag und ein schnelleres Looten versprochen

In „Plunder“ geht es darum, das meiste Geld auf der Karte zu sammeln, indem Geld eingesammelt, Feinde erledigt und Aufträge abgeschlossen werden. „Warzone“ wurde auf der neuen Karte „Verdansk“ angesiedelt, die laut offiziellen Angaben komplett von Hand erschaffen wurde und unter dem Strich nicht weniger als 300 interessante Orte bieten soll. Die Zonen der Karte sind mit Wahrzeichen wie dem Gorengard-Sägewerk oder dem Gora-Damm ausgestattet.

Darüber hinaus erstrecken sich die Zonen über verschiedene Umgebungstypen wie Städte und ländliche Gebiete. In „Call of Duty: Warzone“ seid hier nicht zu Fuß unterwegs. Gleichzeitig werden verschiedene Fahrzeuge wie ATVs, Tactical Rover, SUVs, Trucks oder Hubschrauber geboten, die sich hinsichtlich ihres Handlings und ihrer Werte voneinander unterscheiden.

Im spielerischen Bereich soll „Call of Duty: Warzone“ sowohl mit seinen rasanten Feuergefechten als auch dem schnellen Looten punkten. Während der Loot in vielen anderen Battle-Royal-Titeln meist in Kisten versteckt ist, liegt die Beute in „Warzone“ gut sichtbar auf dem Boden herum. Auch die Ausrüstung von erledigten Gegnern landet direkt auf dem Boden.

Zum Thema: Call of Duty Warzone: Keine PS Plus-Pflicht, aber Abonnenten erhalten einen Gratis-Bonus

Getötete Spieler landen in „Call of Duty: Warzone“ im sogenannten Gulag und treten in „1 vs. 1“-Duellen gegen andere Spieler an. Der Sieger erhält eine zweite Chance und kehrt auf die Karte zurück.

„Call of Duty: Warzone“ wird für die Xbox One, den PC sowie die PlayStation 4 veröffentlicht.

