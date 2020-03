Wartile: Release für PS4 und Xbox One in Kürze – Hel’s Nightmare angekündigt

"Wartile" wird in Kürze für die Konsolen PS4 und Xbox One erscheinen. Einen Trailer seht ihr schon heute. Wenig später geht auf allen unterstützten Plattformen der DLC "Hel's Nightmare" an den Start.

Deck13 Spotlight, das Publishing-Label von Deck13 Interactive, und der Entwickler Playwood Project haben mitgeteilt, dass „Wartile“ zwei Jahre nach der Veröffentlichung auf dem PC für PS4 und Xbox One nachgereicht wird. Der Launch für die beiden genannten Konsolen erfolgt bereits am 24. März 2020.

Und auch die nächste Erweiterung nähert sich mit großen Schritten. In den vergangenen zwei Jahren habe das Team hart daran gearbeitet, den Spielern eine neue Geschichte anbieten zu können. Am 5. Mai 2020 wird in diesem Zuge „Hel’s Nightmare“ veröffentlicht. Es ist laut Entwickler „ein DLC mit neuen Inhalten für alle Wikinger da draußen“. Das Download-Pack wird auf allen Systemen zur Verfügung gestellt.

Details zu Hel’s Nightmare

Mit dem DLC werden die bösen Mächte geweckt und eine Horde von Draugr-Kriegern strömt in die nordischen Regionen und hinterlässt Spuren von Tod und Chaos. Der König des Nordens beobachtet schweigend, wie Dörfer geplündert sowie Zivilisten gefangen genommen und zur Hel-Säule gebracht werden.

„Einmal mehr muss eure Gemeinschaft Waffen gegen die Bedrohung durch Untote erheben. Genießt fünf brandneue handgefertigte Battle-Boards und setzt die Geschichte nach Niflheim fort“, so die Macher. Jedes Battle Board bietet verschiedene taktische Herausforderungen in einer einzigartigen Stimmung sowie einen einzigartigen Stil. Letztendlich sollt ihr die Wikingergemeinschaft in Begleitung des neuen Helden Ogier the Dane in den Hel’s Nightmare führen.

„Wartile“ ist ein Tabletop-Videospiel, das den Spieler in ein Miniaturuniversum voller kleiner Abenteuer einlädt. Gespielt wird dabei auf Diorama-Schlachtbrettern, die von der nordischen Mythologie inspiriert sind, um die Wikinger zu ehren. Nachfolgend seht ihr einen Trailer zum Konsolen-Launch.

