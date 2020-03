Amazon 3 für 2: Neue Sparaktion mit zahlreichen PS4- und Xbox One-Blockbustern

Der Versandriese Amazon hat eine neue Rabattaktion gestartet, in deren Rahmen ihr beim Kauf ausgesuchter Spiele ordentlich sparen könnt. Denn bei der Bestellung von drei Games müsst ihr nur zwei Exemplare bezahlen und bekommt den dritten Titel im Grunde geschenkt.

Aufgenommen in die „3 Artikel zum Preis von 2“-Aktion wurden fast 600 Spiele, darunter ältere und neuere Blockbuster. Nachfolgend landet ihr direkt beim neuen Amazon-Deal:

Aktion: 3 Artikel zum Preis von 2

Allzu viel Zeit solltet ihr euch nicht lassen. Schon am 16. März 2020 endet die Aktion wieder. Um das Angebot in Anspruch nehmen zu können, müsst ihr drei Games aus der Auswahl in euren Einkaufswagen packen. Anschließend klickt ihr den „Zur Kasse gehen“-Button. Die Angebotspreise werden automatisch zu euer Bestellung hinzugefügt. Den Rabatt seht ihr im letzten Schritt, bevor ihr die Bestellung abschickt.

Seid ihr nicht an drei Spielen interessiert, dann könntet ihr in der Auswahl auch das eine oder andere Einzelschnäppchen entdecken. Um ein paar Preisbeispiele zu nennen: „Red Dead Redemption 2“ erhaltet ihr schon für 24,99 Euro, „Borderlands 3“ wechselt für 19,99 Euro den Besitzer und „GTA 5“ kann für unter 25 Euro in den Warenkorb gepackt werden.

Falls ihr eher an digitalen Schnäppchen interessiert seid: Im PlayStation Store laufen weiterhin die sogenannten PlayStation Plus Double Discounts. Und auch das Angebot der Woche kann weiterhin in Anspruch genommen werden.

