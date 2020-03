World War Z: Neues Update bringt Konsolen-Crossplay und neue Inhalte

Nachdem die Entwickler von Saber Interactive vor einigen Monaten bereits da Crossplay-Update für „World War Z“ angekündigt hatten, werden die Spieler auf PS4 und Xbox One in der nächsten Woche mit der Aktualisierung ausgestattet.

Wie die Entwickler inzwischen auf Twitter angekündigt haben, soll das Crossplay-Update am Montag, dem 23. März 2020 für die Konsolen veröffentlicht werden. Damit erhalten Spieler auf PS4 und Xbox One die Möglichkeit, zusammen zu spielen. Darüber hinaus bringt das neue Update weitere frische Inhalte mit sich. Auch das Balancing im Horde Mode Z wird weiter verbessert.

Zu den neuen Gratis-Inhalten gehören neue Waffen-Varianten und Missionsziele. Mit vier zusätzlichen Charakter-Skins kommen werden gleichzeitig zudem neue Bezahlinhalte zur Verfügung gestellt. Kostenpflichtig werden die neuen War Hero-Skins ergänzt.

„World War Z“ ist für PlayStation 4, Xbox One und PC erhältlich. Da der Titel ein großer Erfolg ist, wurde bereits eine Fortsetzung in Aussicht gestellt. Wir haben zuvor bereits davon berichtet.

Get ready for new unique weapon variants and perks, crossplay support, a new mission objective, and balancing improvements to Horde Mode Z! pic.twitter.com/C75aLfDpnZ

The War Heroes character skin DLC arrives on the same day as the Crossplay Update next Monday, March 23!

Who do you think the two hidden characters are? pic.twitter.com/y9uKUQoDZ6

— World War Z Game (@wwzthegame) March 18, 2020