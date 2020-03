Death Stranding: Foto-Modus für die PS4 bestätigt – Release bereits in Kürze

Wie sicherlich bekannt sein dürfte, wird Hideo Kojimas ungewöhnliches Projekt „Death Stranding“am 2. Juni 2020 für den PC veröffentlicht.

Unter den bestätigten Extras der PC-Version befand sich unter anderem ein Foto-Modus. Nur kurz nach der offiziellen Ankündigung dieses Features setzten sich „Death Stranding“-Spieler auf der PlayStation 4 dafür ein, dass der Foto-Modus auch für die PS4-Fassung veröffentlicht wird. Mit Erfolg, wie sich zeigen sollte.

So bestätigten die verantwortlichen Entwickler von Kojima Productions den Foto-Modus von „Death Stranding“ am heutigen Dienstag Mittag für die PlayStation 4. Einen konkreten Termin ließ sich das Studio bisher allerdings nicht entlocken und wies lediglich darauf hin, dass der Foto-Modus schon in Kürze den Weg in die PS4-Version von „Death Stranding“ finden wird.

Hinsichtlich seiner Funktionen orientiert sich der Foto-Modus von „Death Stranding“ an den Foto-Modi anderer Spiele. Beim Pausieren des Spiels kann die Kamera bewegt werden, um den perfekten Bildausschnitt zu finden. Des Weiteren können diverse Bildeigenschaften wie Helligkeit, Tiefenschärfe, Blende, Filter und Rahmen ausgewählt werden.

Sollte Kojima Productions Nägel mit Köpfen machen und dem Foto-Modus für die PS4-Version von „Death Stranding“ einen handfesten Releasetermin spendieren, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

Thank you for your feedback everyone! We’re happy to confirm that Photo Mode will be coming soon to DEATH STRANDING on PS4. Stay tuned for more details!#KeepOnKeepingOn#DeathStranding pic.twitter.com/DP8HK8VFQ9

— Kojima Productions (@KojiPro2015_EN) March 24, 2020