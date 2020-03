Dread Nautical: Das Horror-Strategie-RPG kommt auch auf die Konsolen – Trailer und Bilder

Die Verantwortlichen der Zen Studios haben das neue Horror-Strategie-Rollenspiel „Dread Nautical“ angekündigt. Der neue Titel soll bereits am 29. April 2020 für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und via Epic Game Store auf dem PC veröffentlicht werden.

Zen Studios machen mehr als nur Flipper

Bei „Dread Nautical“ handelt es sich um ein rundenbasiertes Rollenspiel mit Roguelike-Elementen. Laut den Machern werden immersive strategische Gameplay-Elemente mit einer fesselnden, unheimlichen Atmosphäre verknüpft.

Zum Setting wird verraten: „Mysteriöse, übernatürliche Kräfte haben das als ‚Hope‘ bekannte Luxus-Kreuzfahrtschiff mit böswilligen Monstrositäten überwältigt, die jeden Gast auf ihrem Weg auslöschen sollen.“



Die Spieler werden einen von vier einzigartigen Charakteren auswählen, um die Herausforderungen der zwanzig zufällig generierten Decks des Schiffs zu überstehen. Se werden dabei nach Nahrung und weiteren Vorräten suchen und auf ihrem Weg elf weitere Überlebende treffen, die ihnen beim Kampf ums Überleben helfen können.

Im Verlauf des Spiels müssen auch die Fähigkeiten und Ausrüstung der Charaktere aufgewertet werden, um die Herausforderungen überleben zu können.

Der neue Titel stellt für die Zen Studios das Bestreben dar, mehr als nur Flipper-Spiele zu entwickeln. Mel Kirk, VP für Publishing bei Zen Studios sagte zum Thema:

„Die Veröffentlichung von Dread Nautical für Konsolen und PC spricht für das Bestreben der Zen Studios, eine breite Palette gut ausgearbeiteter Spiele zu entwickeln, um unser Studio über Pinhall Wizards hinaus neu zu definieren. Wir sind stolz auf alles, was wir in den Flipperbereich gebracht haben, aber wir sind bereit, neue Herausforderungen im breiteren Spielbereich anzunehmen.

Noch wichtiger ist, dass wir uns unglaublich freuen, unseren Entwicklerteams die Freiheit zu geben, Spiele zu entwickeln, die sie spielen wollen, einschließlich Titel im rundenbasierten RPG-Genre wie Operencia: Die gestohlene Sonne und CastleStorm II.“

Der frische Trailer und die Screenshots gewähren einen Blick auf das nun auch frisch für Konsolen angekündigte Horror-Strategie-Rollenspiel „Dread Nautical“.

