God of War: Was zwischen Teil 3 und 4 geschah – Ein Comic überbrückt die Storylücken

Mit einer neuen Comic-Reihe sollen soll die große Storylücke zwischen "God of War 3" und dem PS4-Titel "God of War" überbrückt werden.

Zwischen der Handlung von „God of War 3“ und dem zuletzt veröffentlichten „God of War“-PS4-Titel liegt eine große Zeitspanne. Und was im Laufe dieser Zeit geschehen ist, sollen die Fans nun erfahren.

Storylücke wird geschlossen

Mit einem neuen Comic-Reihe namens „God of War: Fallen God“ von Dark Horse Comics soll die Storylücke geschlossen werden. In der neuen Comic-Serie soll gezeigt werden, was Kratos gemacht hat, nachdem er Zeus, Athene und das verbliebene griechische Pantheon in „God of War 3“ zu Fall gebracht hat.



Selbst als Kratos versucht, weiterzuziehen und eine neue Familie zu gründen, sieht er sich mit geistiger Instabilität und der Erkenntnis konfrontiert, dass er sein eigener schlimmster Feind ist. In der offiziellen Beschreibung heißt es weiter:

„God of War: Fallen God folgt Kratos nach der Eroberung von Zeus und der Vereitelung der Athene. Im Glauben, endlich frei von seiner Knechtschaft zu sein, setzt er die Segel in die Wüste, um sich von seiner Heimat zu distanzieren, und seine Scham folgt dicht dahinter, nur um seine Wut und Schuld zu finden.

Kratos wütet gegen den einen Feind, der sich als unbesiegbar erwiesen hat – ihn selbst. Aber ein Krieg gegen sich selbst ist nicht zu gewinnen und lädt nur zum Wahnsinn ein.“

Zum Thema: God of War: Normalerweise nicht zu sehen – Baldur zeigt Kratos den Stinkefinger nach erstem Bosskampf

Für „Fallen God“ findet sich das Kreativteam hinter den vorherigen „God of War“-Comics wieder zusammen: Das sind der Autor Chris Roberson und der Zeichner Tony Parker. Sie werden von Colorist Dan Jackson, Letterer John Roshell und dem Cover Artist Dave Rapoza unterstützt.



(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu God of War 4