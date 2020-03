Shantae and the Seven Sirens: Release-Termin und Trailer enthüllt

WayForward hat mitgeteilt, dass der Plattformer "Shantae and the Seven Sirens" am 28. Mai 2020 für PC, Xbox One, PlayStation 4 und Nintendo Switch auf den Markt kommen wird. Einen neuen Trailer seht ihr schon heute.

WayForward hat dem Plattformer „Shantae and the Seven Sirens“ einen Termin spendiert. Erscheinen wird der Titel demnach 28. Mai 2020 für PC, Xbox One, PlayStation 4 und Nintendo Switch. Damit kann der im vergangenen Jahr prognostizierte Release im April offensichtlich nicht eingehalten werden.

Anlässlich der heutigen Ankündigung des Release-Termins seht ihr unterhalb dieser Zeilen einen neuen Trailer. Darüber hinaus gaben die Macher bekannt, dass die aktuell erhältliche Apple Arcade-Version das „Part 2“-Update bekommen hat.

Laut Hersteller erwartet euch mit „Shantae and the Seven Sirens“ der bisher umfangreichste Sprössling der „Shantae“-Serie, in dem ihr eine vernetzte Welt mit neuen Transformationen von Fusionsmagie-Kreaturen erkunden sollt.

Bereits im vergangenen Jahr verrieten die Entwickler ein paar Einzelheiten zur technischen Umsetzung: So dürft ihr auf den Systemen PC, PlayStation 4 Pro und Xbox One X handgezeichnete Hintergründe erleben, die in der 4K-Auflösung erstrahlen. Einige bekannte Charaktere treffen im Spielverlauf auf neue Figuren.

Die Features in der Übersicht

Weitläufige, miteinander verbundene Welt über und unter dem Meer.

Fusion Magic, mit der zwischen Kreaturenformen gewechselt werden kann.

Bauchtanz, um Maschinen zu aktivieren, die Gesundheit wiederherzustellen und vieles mehr.

Neue Charaktere und wiederkehrende Favoriten wie Rottytops, Sky, Bolo und die schändlichen Risky Boots.

Zwischensequenzen im TV-Stil.

Monsterkarten, die gesammelt und eingesetzt werden können.

Minispiele verfügbar.

Handgemalte Grafiken mit 4K-Auflösung auf PlayStation 4 Pro, Xbox One X, Mac und PC.

Nachfolgend seht ihr den anfangs erwähnten Trailer zu „Shantae and the Seven Sirens“:

