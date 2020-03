Modern Warfare 3 Remastered: Angeblich befindet sich die Neuauflage schon länger in Entwicklung

Der für gewöhnlich recht verlässliche "Call of Duty"-Leaker The Gaming Revolution sagte, dass sich seit einiger Zeit auch "Call of Duty: Modern Warfare 3 Remastered" in Entwicklung befindet.

Laut einem aktuellen Gerücht befindet sich neben „Modern Warfare 2 Remastered“ auch eine Remaster-Version zu „Call of Duty: Modern Warfare 3“ in Entwicklung. Der Hinweis stammt vom bekannten „Call of Duty“-Leaker The Gaming Revolution (via Comicbook).

Modern Warfare 3 Remastered schon länger in Arbeit

Abgesehen von der Behauptung, dass sich „Call of Duty: Modern Warfare 3 Remastered“ bereits seit einer ganzen Weile in Entwicklung befindet, liefert der Leaker allerdings keine weiteren Hinweise.

Der mögliche Fakt, dass die Entwicklung bereits seit längerer Zeit läuft, könnte Andeuten, dass der Titel schon bald veröffentlicht wird. Allerdings besteht auch die Chance, dass die Veröffentlichung noch für einen passenden Zeitpunkt zurückgehalten wird, wie es anscheinend auch bei „Modern Warfare 2 Remastered“ der Fall ist.

Die Informationen sollten durchaus als Gerücht betrachtet und mit entsprechender Vorsicht genossen werden. Die Tatsache, dass sich The Gaming Revolution zuvor bereits als recht zuverlässige Quelle für Leaks zu „Call of Duty: Modern Warfare“ und „Call of Duty: Warzone“ erwiesen hat, gibt dem Gerücht jedoch eine glaubwürdige Note.

Zum Thema: Modern Warfare 2 Remastered: Artwork und Beschreibung geleakt

Erst kürzlich fanden Dataminer im neusten Update von „Call of Duty Modern Warfare“ sehr eindeutige Hinweise auf „Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered“. Die Beschreibung und ein Artwork zum kommenden Spielinhalt, lassen offenbar keinen Zweifel mehr, dass die Veröffentlichung kurz bevorsteht.

Die offizielle Ankündigung der überarbeiteten Neuauflage ist vermutlich nur noch einige Tage entfernt. Laut einem früheren Gerücht sollten Fans am Montag die Augen offen halten. Sobald weitere Informationen bekannt werden, lassen wir euch natürlich schnellstmöglich davon wissen.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Call of Duty: Modern Warfare 3