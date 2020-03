PSN Store: PS4-Neuerscheinungen der Woche – Resident Evil 3, Persona 5 und mehr

Die Übersicht über die PS4-Neuerscheinungen der Woche ist da. Was euch in den kommenden Tagen erwartet, verrät eine offizielle Liste, Zu den PSN-Releases zählt unter anderem das Remake von "Resident Evil 3".

Sony hat auf dem PlayStation Blog eine Übersicht über die Neuerscheinungen der Woche veröffentlicht. Sie umfasst Spiele, die seit gestern und über die kommenden Tage hinweg im PSN veröffentlicht werden. Dazu zählt beispielsweise „Persona 5 Royal“ in mehreren Editions, darunter eine Deluxe Edition und eine Ultimate Edition. Preisbewusste Spieler greifen zur Standardversion.

Ebenfalls ein Teil der Neuerscheinungen der laufenden Woche ist das Remake von „Resident Evil 3“, das am 3. April 2020 auf den Markt gebracht wird. Erst gestern wurden weltweit die Reviews veröffentlicht. Einen Auszug aus den Fazits und eine Übersicht über die Scores halten wir in dieser Meldung für euch bereit. Während der Launch der digitalen Fassung von „Resident Evil 3“ nicht in Gefahr ist, kann es beim Vertrieb der Disk-Fassung des Remakes zu Verzögerungen kommen.

PSN-Neuerscheinungen der Woche

PlayStation 4

Dogurai – 30. März

Gigantosaurus The Game – 30. März

Immortal Legacy: The Jade Cipher Console Edition – 30. März

Curious Expedition – 31. März

Operencia: The Stolen Sun – 31. März

Persona 5 Royal – 31. März

Persona 5 Royal Deluxe Edition – 31. März

Persona 5 Royal Ultimate Edition – 31. März

The Complex – 31. März

The Interactive Movie Bundle – 31. März

The Ultimate FMV Bundle – 31. März

VAN HELSING: DOUBLE PACK – 31. März

Infliction: Extended Cut – 1. April

Random Heroes: Gold Edition – 1. April

Snakeybus – 1st April

The Wizards – Enhanced Edition – 1. April

Totally Reliable Delivery Service – 1. April

Totally Reliable Delivery Service Deluxe Edition – 1. April

YOGA MASTER – 1st April

Megalith VR COMPLETE EDITION – 2. April

8-Bit RTS Series Complete Collection – 3. April

HyperParasite – 3. April

Resident Evil 3 – 3. April

Wo ist Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered?

Nicht enthalten in der Liste ist „Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered“. Zwar wurde der Shooter nicht offiziell angekündigt, doch machte ein Eintrag im PlayStation Store am gestrigen Montag deutlich, dass der Launch wahrscheinlich am heutigen Dienstag erfolgen wird. Mit dem Remaster könnt ihr die Kampagne des klassischen Shooters, der mit der berüchtigten Airport-Szene auf sich aufmerksam machte, in einem neuen Gewand erleben.

+++ Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered: Termin, Preis, Download-Größe – Enthüllung im PSN +++

Der Produkteintrag verschwand gestern recht schnell aus dem PlayStation Store. Doch scheinen entsprechende Leaks zum Marketing der „Call of Duty“-Reihe zu zählen. Wir vermuten, dass „Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered“ heute offiziell angekündigt und erneut freigeschaltet wird.

